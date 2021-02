‚Chceš penis do pipinky?‘ Soud potrestal pár ze snímku V síti. Muž dostal dvě podmínky a vyhoštění

V případě partnerské dvojice ze snímku V síti padl takzvaný patový rozsudek, Ivan H. dostal za nezákonnou komunikaci s několika nezletilými dívkami dva různé tresty, a to dvě dvouleté podmínky - jednu s odkladem na čtyři roky a druhou na pět let. Jako Slovák byl zároveň na šest let vyhoštěný ze země. Soudce Roman Podlešák ale zvažoval i nepodmíněný trest. „U mě jste utekl hrobníkovi z lopaty,” řekl.

Markétě M. potom soud odložil šestiměsíční podmínku s odkladem na dva a půl roku. Oběma hrozilo pět let vězení,

Pár během setkání v kavárně nabídl herečce Sabině Dlouhé skupinový sex. Jak vyšlo najevo během líčení, muž poté kontaktoval ještě několik dívek, kterým bylo méně než 15 let. Rozsudek je nepravomocný. Aktualizujeme Praha 13:36 5. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dvojice, která ve snímku V síti chtěla po herečce sex ve třech | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

K pátečnímu soudu dorazil první Ivan H., v ruce držel igelitovou tašku plnou dokumentů a působil vyrovnaně. Několik minut po něm došla i jeho bývalá partnerka Markéta M., na které byla vidět nervozita.

Sexuální nátlak na herečku i skutečné děti. Státní zástupce obžaloval partnerskou dvojici z filmu V síti Číst článek

Chodili spolu sice jen několik měsíců, ale právě během nich je natočily kamery dokumentaristů, jak nabízejí herečce Sabině Dlouhé v jedné z pražských kaváren sex ve třech. Dnes už spolu dvojice není, Markéta M. dorazila k soudu s novým přítelem.

Na chodbě před jednací síní dvojici jen několik minut před jednáním oslovil státní zástupce Zbyněk Gronych a domluvil se s nimi, že se k činům přiznají. „Dohodli jsme se na rozsudku v dolní třetině sazby,” řekl na začátku líčení.

Soudce Roman Podlešák ale domluvu neakceptoval. „S vaší dohodou nesouhlasím. Na dolní třetinu odmítám přistoupit,” odvětil. A proces, který nakonec trval více jak tři hodiny, tak bez dalších průtahů začal.

Mladá žena nervózně poposedávala na židli a přerývaně dýchala, muž zůstal klidný. Ke komunikaci s herečkou se během výslechu oba přiznali, psali si s ní střídavě z ženina profilu.

Markéta M. vypověděla, že si myslela, že je Dlouhé dvanáct let. Sex ale podle svých slov nechtěla. Psala si s ní prý proto, že měla strach ze svého partnera. „Nemlátil mě, ale bála jsem se ho. Ani mi nevyhrožoval. Bála jsem se, že mi něco udělá. Může se to stát,” popsala.

Ivan H. nicméně opakovaně vysvětloval, že „věděl”, že herečce dvanáct není. „Jak jste to poznal?” opáčil soudce. „Podle fotky a taky podle toho, co psala,” odpověděl obžalovaný.

Obtěžoval i několik dětí

Policie během vyšetřování přišla na to, že Ivan H. komunikoval ještě s dalšími dívkami, kterým skutečně bylo méně než patnáct let. Podle informací, které zazněly u soudu, jich bylo nejméně pět, obžalovaný byl ale včetně dokumentu V síti jen ze tří případů. „Chceš penis do pipinky?” psal jim například.

Soudní řízení | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ptal se jich také na to, jaké mají zkušenosti se sexem a naváděl je k tomu, aby při případné schůzce v hotelu zatajily na recepci svůj skutečný věk. Několikrát jim i poslal fotografii svého přirození.

Jednou z mladičkých dívek byla i jedenáctiletá dcera ženy, která se s párem přátelila, a poznal se s ní nejdříve osobně. Ta ale na komunikaci poměrně rychle přišla a rozhodla se, že si s predátorem bude psát sama. „Věděl jsem, že buď píše máma, nebo její kamarádka,” okomentoval bod obžaloby Ivan H.

Další ale oslovil stejně jako herečku Sabinu Dlouhou přes sociální sítě. „U dívky, která je v druhém bodě obžaloby (dívka mladší patnácti let, která ve snímku V síti nevystupovala - pozn red.), jsem věděl, že jí je dvanáct,” doplnil později. Jeho, dnes už bývalá partnerka, se už těchto aktivit neúčastnila.

Státní zástupce navrhl Ivanovi H. podmíněný trest v rozmězí od dvou a půl do tří let s pětiletým odkladem, a to i přes to, že je v podmínce za neplacení výživného. Pro Markétu M. potom chtěl nižší podmíněný trest s odkladem na dva až tři roky. „Nebyla soudně trestána a její role je trochu menší,” vysvětlil Gronych.

Původně měl Obvodní soud pro Prahu 7 rozhodnout o osudu páru už v listopadu. Markéta M. ale během líčení omdlela a proces se tak musel odročit.

Ženy jako predátorky?

Dvojice se do snímku dostala později než ostatní sexuální predátoři, herečce Sabině Dlouhé se ozvala až po natáčení v ateliérech. Kamery tak Ivana H. a Markétu M. zachytily až na schůzce v jedné z pražských cukráren.

Partnerská dvojice ze snímku V síti | Zdroj: Hypermarket Film Ltd.

„Rozebírali se Sabinou, jestli bude ležet na posteli mezi nimi, nebo jestli jí ustelou na karimatce pod postelí. Plány spřádali bez uzardění,“ vybavil si už dříve režisér dokumentu Vít Klusák část konverzace, která se do snímku nevešla. K soudu se případ dostal až dva roky po schůzce.

Ačkoli to z dokumentu není patrné, tento případ není jediný, ve kterém v roli sexuálního predátora vystupuje žena. Mezi zhruba 2500 kontakty se vyskytlo podle tvůrců dokumentu třicet žen.

„Byly výrazně méně agresivní, nevyžadovaly intimní materiály, nechtěly fotky ani videa. Spíš se tak vyptávaly. Většina z nich rovnou zmínila, že má bisexuální nebo lesbickou orientaci. Nepožadovaly ani Skype hovory,“ vysvětlil serveru iROZHLAS.cz vloni v červnu Klusák. Podle forenzní psycholožky Ludmily Čírtkové je ženské predátorství „velmi vzácnou záležitostí“, je jich nanejvýš deset procent.

Predátoři z V síti

Server iROZHLAS.cz se případům sexuálních predátorů nejen ze snímku V síti věnuje dlouhodobě. Popsal například případ partnerské dvojice, která se snažila jednu z hereček odvézt z Prahy a mít s ní sex ve třech. Policie pár obžalovala v září, podezřívá je ze sexuálního nátlaku a navazování nedovoleného kontaktu s dítětem.

Někteří z predátorů, kteří se objevili ve snímku V síti, už se také dostali před soud. Trest dostal i Marek V., který se s herečkou Sabinou Dlouhou sešel v kavárně na Vinohradech a chtěl po ní, aby šli na hotel a vysprchovali se spolu. Za pokus o nedovolený kontakt s dítětem ho soud potrestal tříletou podmínkou.

Pravomocně je odsouzen i pětadvacetiletý Matouš K. Ten se objevil jako sexuální predátor kromě dokumentu V síti i v reportážním cyklu Černota. Soud mu uložil 14 měsíců vězení se zkušební dobou tři roky. Proti trestu se ale stále ještě může odvolat státní zástupkyně i obžalovaný.