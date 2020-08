‚Stáhl bych ti kalhotky.‘ U soudu s predátorem V síti četli záznam komunikace. Roman B. dostal podmínku

Roman B. posílal fotografie svého přirození „dvanáctileté“ herečce z dokumentu V síti i skutečně třináctileté dívce. Za to mu hrozilo až pět let vězení.

V soudní síni zaznělo, že muž kvůli svému nedobrovolnému angažmá v dokumentu přišel o přátele a odmítají ho zaměstnat. Obhajoba stavěla i na tom, že obžalovaný pečuje o své nemocné rodiče.

Obvodní soud pro Prahu 7 nakonec dalšímu predátorovi ze snímku uložil osmnáctiměsíční trest odnětí svobody se zkušební dobou tři roky. Původní zpráva Praha 7:00 11. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman B. dostal u Obvodního soudu pro Prahu 7 podmíněný trest | Zdroj: Hypermarket Film

Roman B. seděl v pondělí před soudní síní, hlavu měl zabořenou v dlaních. Na poslední chvíli si ještě vyměnil několik slov se svou advokátkou, pak už museli vstoupit do sluncem rozpálené místnosti.

Obhájkyně Martina Cachová hned na začátku požádala o vyloučení veřejnosti z jednání – kromě obžalovaného, advokátky, soudce a zapisovatelky ale seděli v lavicích pro veřejnost jen další tři lidé. „Myslím, že je to zbytečné,“ reagoval státní zástupce Zbyněk Gronych. A soudce Tomáš Hübner s ním souhlasil. Jednání mohlo začít.

Za to, že se sešel s herečkou Terezou Těžkou – v přesvědčení, že jí je 12 let – a snažil se ji přimět k pohlavnímu styku a později si psal a vyměňoval intimní fotografie také s třináctiletou S.M., hrozilo Romanovi B. až pět let ve vězení.

„Doznávám se ke všemu, co je v obžalobě napsané. Upřímně toho lituju. Vím, co jsem dělal a určitě to už nikdy dělat nebudu,“ uvedl v rámci své obhajoby. Hlavu měl při těchto slovech mírně skloněnou, na lících byly vidět neoholené vousy.

„Proč jste to dělal, když vám ty holky říkaly, že jim je dvanáct?“ zeptal se Romana B. státní zástupce. „Nereflektoval jsem to. Přišlo mi, že komunikuji s někým starším a v záplavě té komunikace jsem to nepoznal,“ odpověděl roztřeseným hlasem.

Připomněl, že jeho působení v dokumentu V síti mělo reálný dopad na jeho život. Čtyři roky pracoval jako IT konzultant, kvůli filmu ale musel v práci skončit. „Řekli mi, že je to pro ně citlivé téma, a že se to neslučuje s jejich etický kodexem,“ zaznělo v soudní síni.

Další práci kvůli tomu, jak se choval, sehnat nemůže. Odmítli ho zaměstnat už dvě společnosti. „Doneslo se mi vaše účinkování v jednom filmu. Byla tím narušena profesionální integrita,“ napsali mu z jedné firmy dva dny před nástupem.

Obhajoval se i tím, že jeho rodiče jsou dlouhodobě nemocní a musí jim pomáhat. Otec je nevidomý a matka trpí následky po dětské mozkové obrně. „Bez jeho pomoci si nenakoupí, připravuje jim jídlo a léky,“ uvedla během líčení Cachová. V jednom ohledu ale v jeho životě nastala pozitivní změna: podařilo se mu najít si přítelkyni.

Bez diagnózy

Že netrpí pedofilií ani žádnou jinou sexuální deviací nebo psychickým onemocněním, dokázal psychiatrický posudek. Naopak vyšlo najevo, že jeho osobnost výrazněji nevybočuje z normálu a je nadprůměrně inteligentní. „Prognóza resocializace je příznivá,“ napsali lékaři.

Po uveřejnění dokumentu navštívil terapeuta i sám, protože si nebyl jistý tím, proč něco takového udělal. „Napsal mi, že jsem v pořádku. Říkali mi, že konzultace nejsou potřeba,“ dodal.

Prohřešky minulosti

V roce 2017 byl Roman B. podezřelý z toho, že vnikl do cizího mobilu. „Bylo to dobrovolně poskytnuté a bylo to odloženo,“ reagoval stručně. Dalším jeho prohřeškem z minulosti byla jízda pod vlivem alkoholu. „Dal si pivo a jel na Náplavce na koloběžce,“ uznala s povzdechem obhájkyně. „Nejsem si jistý, jestli byl přestupek pravomocný,“ dodal obžalovaný. Z dnešního pohledu je tak bezúhonný.

Po přečtení svědeckých výpovědí režiséra Víta Klusáka, herečky Terezy Těžké a nezletilé S. M. navrhl státní zástupce pětiletý podmínečný trest. Zároveň žádal, aby byl Romanovi B. odebrán mobil, přes který si s dívkami psal. „Uvažoval jsem o peněžitém trestu, ale vzhledem k rodinné situaci, kdy mají rodiče zdravotní problémy a pan obžalovaný nemá práci, jsem to přehodnotil,“ dodal Gronych.

Podmínečný trest „v dostatečně dlouhé době, aby se napravil“ navrhla také advokátka. „Je navždy ponaučen. Udělá vše pro to, aby se to už nikdy neopakovalo. Dosavadní trestní řízení pro něj bylo velkým ponaučením. Byl to výjimečný exces, který se nebude do budoucna nikdy opakovat.“

Zmínila zároveň, že trestem pro Romana B. byla také medializace případu, kvůli které se s ním přestali bavit někteří přátelé. A doplnila, že obžalovaný poslal tisíce korun na nejrůznější dobročinné organizace.

Opět podmínka

Případ mohl být u konce už 9. dubna, kdy samosoudce Tomáš Hübner rozhodl o podmínečném zastavení trestního stíhání Romana B. „Soud je přesvědčen, že již samotné trestní řízení a složení částky bylo pro obviněného dostatečným ponaučením, když předmětná trestná činnost byla ojedinělým vybočením z jinak řádného vedení života,“ píše se v usnesení, které má server iROZHLAS.cz k dispozici a které najdete na konci článku.

Státní zástupce ale proti němu podal stížnost a Městský soud v Praze posléze rozhodl o tom, že by se prohřešky sexuálního predátora měly projednat při hlavním líčení.

Od soudu tak Roman B. odcházel s podobným výsledkem, který by nastal v dubnu. Předtím, než si přítomní verdikt o osmnáctiměsíční podmínce vyslechli, přečetli několikastránkový rozsudek popisující konverzaci s oběma dívkami. „Budete číst i ty smajlíky?“ utrousil poznámku státní zástupce.

Redakce nechává citace v originálním znění: „Takže bych ti stáhl dolů i tvé kalhotky a začal bych tě líbat na tvé jeskyňce lásky,“ psal například herečce Tereze Těžké. Podobně explicitní byl také v konverzaci se třináctiletou dívkou. „I na tvých krasných prsíčkách?:) Nemáš někde prosím jejich fotku?“ stálo ve zprávě, kterou jí poslal v březnu minulého roku.

Roman B. se při čtení rozsudku držel za čelo. Věty, které před dvěma lety napsal, mu byly evidentně nepříjemné.

Soudce zároveň dodal, že mladá dívka poslala Romanovi B. fotografii svých intimních partií. „Došlo ke zneužití dítěte k výrobě pornografie,“ připomněl Hübner. Při rozsudku ale přihlédl k tomu, „že se obžalovaný doznal, dá se na něj pohlížet jako na bezúhonného, nemá patologický nález, je mladý a musí pečovat o rodiče.“ Rozhodnutí zatím není pravomocné, obě strany si nechali čas na odvolání.

„Máš bulku“

Kamery Romana B. zachytily vloni v lednu, kdy se po několikaměsíční komunikaci s herečkou Terezou Těžkou jako s „dvanáctiletou“ setkal. „Je to predátor, se kterým je velice slavná scéna, kdy mi říká, že mám bulku. A já mu odpovídám, že nemám, že ji měl náš pes a umřel na ni,“ popsala pro iROZHLAS.cz herečka scénu, ve které je bulka zástupný symbol pro klitoris.

„Nebyl to typický vyděrač, nemanipuloval, působil kamarádsky. Říkal, že jestli mi nejde matematika, tak mi to vysvětlí a u toho ještě něco uděláme,“ vyprávěla Těžká. Původně ho tvůrci nechtěli do dokumentu zařadit, působil nezajímavě. Ale nakonec masturboval před „dvanáctiletou“ na Skypu a naléhal na herečku, aby se s ním šla na kávu, a tak se s nim štáb rozhodl sejít.

„Byl to jediný predátor, který mi při přivítání dal pusu. Bylo to šílené, nečekala jsem to. Dal mi ji na tvář jen proto, že jsem uhnula,“ přiblížila Těžká. Jako partnerský vztah ale podle herečky jejich komunikaci nevnímal, důležitý pro něj byl sex. Podle Těžké neustále hledal, kam by spolu mohli jet, aby byli sami. Po schůzce jejich konverzace pomalu ustávala. „Skončilo to tím, že mi napsal, že je malý, tlustý Románek, který se mi nelíbí,“ popsala nečekaný konec jejich konverzace.