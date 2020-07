Z kamarádského kluka ‚absolutně nejhorší‘ predátor. Sneekymu z dokumentu V síti hrozí až 12 let vězení

Posílal „dvanáctileté“ dívce zoofilní porno, nutil ji prodávat se na sítích a vyhrožoval jí znásilněním.

„Byl absolutně nejhorší ze všech predátorů,“ řekla o mladém muži s přezdívkou Sneeky herečka Tereza Těžká.

Mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala pro server iROZHLAS.cz uvedl, že policie podezřívá muže v souvislosti s filmem V síti ze zvlášť závažného zločinu sexuálního nátlaku, navazování nedovolených kontaktů s dítětem a šíření pornografie. Praha 6:00 1. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Muž, který v dokumentu V síti vystupoval pod přezdívkou Sneeky | Zdroj: Hypermarket Film Ltd.

Ze začátku vystupoval jako mladý, přátelský kluk, který si chce jen popovídat. Během prvního hovoru na Skypu se zajímal o to, co Tereza Těžká alias Míša dělá a jak se má. „Byl sympatický. Říkali jsme si, že pro dokument nebude zajímavý,“ popsala pro iROZHLAS.cz začátky konverzace herečka.

Hned při druhém hovoru se ale jeho chování radikálně změnilo. „Začal mít narážky a směřoval výrazně k jednomu explicitnímu tématu. Psal, že jsem krásná, a posílal svoje fotky. A taky že má rád, když může někoho ponižovat, a že mi dá peníze, když budu dělat, co chce,“ řekla Těžká. „Lišil se od ostatních tím, že z ničeho nic přešel do extrému,“ dodala.

Druhý den konverzace jí také poprvé poslal zoofilní porno. Podobná videa dostala Těžká ještě několikrát. Postupně také „dvanáctileté dívce“ vymyslel vlastní slovník, popisoval pohlavní styk se svou matkou a nutil ji, aby si vymýšlela, že má sex se svým bratrem, a vyprávěla mu o tom.

Zároveň „Míše“ vyhrožoval, že ji znásilní nebo si na to někoho najme. A snažil se jí namluvit, že ví, kde bydlí. „Vystupoval jako někdo, kdo ovládá IT. Tvrdil, že vystopoval IP adresu a že ví, kde postava, kterou hrála Tereza Těžká, bydlí,“ popsal redakci Klusák. Ve skutečnosti to ale nemohl vědět, protože autoři dokumentu IP adresy falšovali.

Čtyřměsíční komunikace

Nejhůř se ale choval poté, co mu herečka zaslala fotomontáže s odhaleným poprsím. „Celkem třikrát je zveřejnil na falešných účtech,“ upřesnila Těžká. Překvapilo ji to i proto, že podle odborníků predátoři používají fotografie k vydírání a jen málokdy je skutečně zveřejní. „Nevěděla jsem, co mám dělat, co to znamená. Nebylo jasné, jestli je dokument ‚propálený‘ a zda já jako postava končím,“ dodala.

Nakonec si s ním ale Těžká psala čtyři měsíce, a predátor jí dokonce začal říkat, že spolu mají partnerský vztah. „Psala jsem si s ním o Vánocích, na narozeniny nebo na dovolené s manželem. Když jsem si ho chvíli nevšímala, začal mi vyhrožovat,“ uvedla Těžká.

V prosinci 2018 mělo dojít k první schůzce v kavárně na Černém Mostě. Tam ale nakonec Sneeky nedorazil. „Byli jsme připravení, ale napsal mi, že se mu pokazilo auto. Myslela jsem si, že si vymýšlí, že dostal strach, ale nejspíš ne,“ popsala herečka. „Byla to jediná chvíle, kdy se mnou mluvil lidsky. Najednou byl jako kámoš, který se omlouvá, že nemůže přijít na pivo,“ doplnila.

V únoru „Míše“ založil na erotické seznamce profil, kde vyměňoval a prodával její fotomontáže za jiné pornografické snímky a nutil k tomu i herečku. Aby štáb přesvědčil Sneekyho, že „Míša“ profil skutečně používá, založil si Klusák na stránce profil.

„Začal jsem si s Terezou psát, protože nás zajímalo, do jaké míry stránky monitoruje a jestli to bude mít i parametry kuplířství,“ popsal Klusák. „Ani v nejbujnějším snu by mě nenapadlo, že to dojde takhle daleko,“ dodal.

Společně přesvědčili Sneekyho, že Tereza svoje fotografie prodala. Dva tisíce korun, které za ně měla dostat, měla predátorovi předat na schůzce, ke které došlo loni 22. února. „Za ty peníze se měli vydat na společnou dovolenou do Egypta,“ doplnil Klusák.

K setkání došlo v holešovické kavárně. Sneeky přišel bez studu, sedl si a konverzaci zahájil slovy: „Co je? Jsi nervózní, viď? Jako prase.“ Herečka s mužem chvíli debatovala o videích, které jí posílal, předala mu peníze a nakonec začala brečet. „Řekl mi, že když fňukám, tak tady nemusí být, a odešel,“ popsala Těžká. Poté, co se vrátil, ale herečka definitivně vypadla z role, vylila mu do obličeje malinovku a opustila kavárnu.

Sneeky si v klidu dopil kávu, zaplatil a odešel. Dva měsíce o něm Těžká neslyšela, až poté jí zničehonic napsal. „Ahoj miláčku, ještě se zlobíš?“ stálo ve zprávě. „Odepsala jsem mu, že ne, a poslala mu odkaz na náš film. Pak už se neozval,“ dodala. Příběh v úterý popsal server Aktuálně.cz.

Půlroční vyšetřování

Pražská policie začala predátora stíhat už vloni v listopadu a stále probíhá vyšetřování. Mluvčí Eva Kropáčová ho ale odmítla komentovat.

Původně případ dozorovalo Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 7. Žalobkyně Jiřina Fronková už minulý týden redakci řekla, že případ museli „z důvodu věcné příslušnosti“ předat na Městské státní zastupitelství v Praze. Sneekymu totiž za sexuální nátlak na dítě mladší patnácti let hrozí v nejzazším případě až 12 let vězení.

„V této věci bylo již zahájeno trestní stíhání jedné osoby pro jednání, které bylo kvalifikováno jako zvlášť závažný zločin sexuálního nátlaku a přečin navazování nedovolených kontaktů s dítětem u obou ve stadiu pokusu a dokonaný přečin šíření pornografie,“ potvrdil serveru iROZHLAS.cz mluvčí Městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.

Server iROZHLAS.cz se případům sexuálních predátorů nejen ze snímku V síti věnuje dlouhodobě. V úterý popsal případ partnerské dvojice, která se snažila jednu z hereček odvézt z Prahy a mít s ní sex ve třech. Policie pár stíhá pro sexuální nátlak a navazování nedovoleného kontaktu s dítětem.

Někteří z predátorů, kteří se objevili ve snímku V síti, už se ale dostali před soud. Trest dostal i Marek V., který se s herečkou Sabinou Dlouhou sešel v kavárně na Vinohradech a chtěl po ní, aby šli na hotel a vysprchovali se spolu. Za pokus o nedovolený kontakt s dítětem ho soud potrestal tříletou podmínkou.

Nepravomocně je odsouzen i pětadvacetiletý Matouš K. Ten se objevil jako sexuální predátor kromě dokumentu V síti i v reportážním cyklu Černota. Soud mu uložil 14 měsíců vězení se zkušební dobou tři roky. Proti trestu se ale stále ještě může odvolat státní zástupkyně i obžalovaný.