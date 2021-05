Predátorovi z filmu V síti soudce potvrdil podmínku. ‚Poslali bychom ho do vězení, ale nešlo to,‘ řekl

Na začátku února uložil obvodní soud predátorovi ze snímku V síti dva podmíněné tresty a vyhostil ho, Ivan H. se ale odvolal. Vadilo mu, že ho chtějí poslat zpět na Slovensko. Prý má v Česku lepší výplatu. Soudce Libor Vávra byl ale neoblomný. „Vyhoštění chrání děti v Česku,“ řekl pro iROZHLAS.cz. Jednání muže podle něj skutečně směřovalo k tomu, že chtěl mít s nezletilými styk. Dodal, že mu chtěl trest zpřísnit, ale nemohl. Rozhovor Praha 13:33 13. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan H. známý ze snímku V síti | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Už u Obvodního soudu pro Prahu 7 to měl Ivan H. nahnuté. Soudce Roman Podlešák při čtení rozsudku několikrát zopakoval, že vážně uvažoval o tom, že predátora pošle do vězení. „U mě jste utekl hrobníkovi z lopaty,” řekl tehdy.

Státní zástupce přitom navrhl daleko nižší trest. Na chodbě se s mužem patřícím do partnerské dvojice známé z dokumentu V síti domluvil, že navrhne rozsudek „v dolní třetině sazby“.

Za nepovolený kontakt s dítětem, svádění k pohlavnímu styku a ohrožování výchovy dítěte si nakonec predátor odnesl dva dvouleté podmíněné tresty s odkladem na čtyři roky a na pět let. Soudce totiž uložil takzvaný patrový rozsudek a to proto, že jeden z přečinů spáchal až po obvinění z prvních dvou.

Slovák Ivan H. se ale proti rozhodnutí odvolal a ve čtvrtek zkusil své štěstí u Městského soudu v Praze, ale neuspěl. Verdikt je pravomocný a muž tak musí co nejdříve opustit Česko. Přímo v soudní síni ho ale po jednání zadrželi policisté.

Můžete shrnout, jak dnešní jednání s Ivanem H. dopadlo?

Senát zamítl odvolání obžalovaného jako nedůvodné. Jsme toho názoru, že naopak ten trest, který dostal, byl nepřiměřeně mírný. Nebyla pravda, že by na něj byl soud prvního stupně přísný.

Soudce Libor Vávra | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hlavně se domáhal toho, aby nebyl vyhoštěn z území České republiky. Jeho argumenty ale nebyly pádné, protože jak jeho dítě, na které má platit výživné a mimochodem neplatí, tak jeho rodiče žijí na Slovensku. Veškeré sociální kontakty má tam, není tedy důvod, proč by nemohl být z České republiky vyhoštěn poté, co spáchá takovou trestnou činnost.

A čím odůvodňoval, že chce zůstat v Česku?

Říkal, že tady má lepší výdělek.

A jaké tady tedy vykonává zaměstnání?

Jestli si dobře pamatuju ze spisu, tak v podstatě vykonává práce na dohody o činnosti. Žádný stálý zaměstnanecký příjem nemá, což byl jeden z argumentů, proč jsme mu nechtěli a nemohli vyhovět. Není vázán nějakou trvalou pracovní smlouvou. V podstatě to byly barikády, jak se říká postaru.

Potvrdili jste mu tedy patrový rozsudek, který mu v únoru uložil Obvodní soud pro Prahu 7. Zůstávají mu dva podmínečné tresty, vyhoštění a také propadnutí věci?

Ano, to se týkalo počítače, který zneužil k té trestné činnosti.

‚Nemohli jsme zpřísnit‘

Říkal jste, že se vám trest zdál nepřiměřeně nízký. Z jakého důvodu?

Dospěli jsme k závěru, že s ohledem na to, že pan obžalovaný byl v minulosti trestán a navíc se jednání vůči figurantkám i vůči té jedné dvanáctileté dívce dopustil v době podmíněného trestu, tak měl dostat již trest nepodmíněný. Nebyly tam splněny podmínky pro uložení alternativního trestu.

Nicméně státní zástupce nepodal v jeho neprospěch odvolání, takže jsme nemohli zpřísnit trest soudu prvního stupně.

Odvolal se tedy jen on a nikoli státní zástupce, takže jste nemohl zpřísnit jeho trest.

Nešlo o výšku trestu, ten je vysoký. Ta hrozba dvakrát dvěma lety a tedy celých těch pět let zkušební doby, to je významný trest. Ale šlo o druh trestu. Jsme toho názoru, že měl dostat, byť třeba trochu kratší, nicméně nepodmíněný trest.

A to vyhoštění byl podle vás správný krok?

Ano, proto jsme tak rozhodli. Domníváme se, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby byl vyhoštěn. Jde o ochranu obyvatel České republiky. Nejde o to, že by obtěžoval děti přes sociální sítě, což dělal, ale jeho jednání směřovalo k pohlavnímu styku, které chtěl skutečně realizovat. A tady přece vyhoštění chrání lidi, respektive děti. Nebude moct na území České republiky něco takového provádět.

Vadilo mu tedy jen to vyhoštění?

Ano, brojil proti trestu, ale v podstatě zdůrazňoval, že mu jde o to, aby nebyl vyhoštěn. Vůbec nebrojil proti vině nebo proti právní kvalifikaci. Hlavně nechtěl být vyhoštěný z území Česka.

Rozhodnutí tedy nyní nabylo platnosti a musí opustit Česko?

Ano, ten rozsudek je vykonatelný půlnocí dnešního dne. Nicméně když skončilo naše veřejné zasedání, tak byl obžalovaný zadržen policií pro jinou trestnou činnost, ale jestli bude zadržen nebo co bude dále, nevím. Policisté přišli za ním do jednací síně a zadrželi ho.

Původně s ním byla souzena i jeho expartnerka. Ta se neodvolala?

Nebylo tam podáno odvolání, čili jsme tu její část vůbec nepřezkoumávali.