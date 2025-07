V současné situaci nepovažuje Lipavský uznání Státu Palestina za produktivní

Česko je podle Lipavského zastáncem dvoustátního řešení izraelsko-palestinského konfliktu, v současné situaci ale uznávání Státu Palestina nemá za produktivní. „Je to o nějakém dialogu, který je potřeba vést,“ dodal.

Starmer odměňuje obludný terorismus Hamásu. Trestá jeho oběti, tvrdí Netanjahu

Francie dnes spolu s dalšími 14 státy vyzvala ostatní země, aby také vyjádřily svůj záměr uznat Stát Palestina. K její iniciativě se připojila například Kanada nebo Austrálie.

„Musí to být o dialogu, to není o jednostranných krocích. Musíme se soustředit na to, abychom ukončili vládu Hamásu v Gaze, a bezprostředně teď je to humanitární situace, zabránit hladomoru. To jsou kroky (uznání Státu Palestina), které reálně nijak nepřispívají k řešení situace,“ poznamenal Lipavský.

Británie plánuje podobný krok učinit pouze v případě, že izraelská vláda nepřijme zásadní kroky k ukončení otřesné situace v Pásmu Gazy, uzavření příměří a dosažení trvalého míru. Konečné rozhodnutí má učinit před zářijovým zasedáním Valného shromáždění OSN, na kterém palestinský stát oficiálně uzná Francie a Malta. Izrael rozhodnutí těchto států zkritizoval.

Česko Palestinský stát stejně jako řada zemí západní Evropy, Spojené státy či Kanada neuznává, a to přesto, že „nezávislý palestinský stát“ uznalo v listopadu 1988 bývalé Československo. Podle českého ministerstva zahraničí ČR palestinský stát neuznala.

Británie pohrozila Izraeli, že v září uzná Stát Palestina, pokud nepřijme kroky k trvalému míru

O situaci na Blízkém východě dnes Lipavský jednal s prezidentem Petrem Pavlem. Shodli se na tom, že Česko je dlouhodobým a spolehlivým spojencem Izraele a uznává jeho právu na sebeobranu proti teroru, ale zároveň, že je nutné řešit tíživou humanitární situaci civilistů v Gaze. S Pavlem se dohodl na informační výměně.

Humanitární pomoc bude podle ministra pokračovat, jeho úřad hledá další možnosti. Za letošní rok Česko poskytlo do Gazy pomoc za více než 24 milionů korun, oznámil Lipavský. Je podle něj ale důležité, aby podpora nekončila v rukou Hamásu a následně na černém trhu.

Dlouhodobým řešením situace je podle šéfa české diplomacie zastavení války, ukončení násilí, příměří, ale i konec Hamásu v Gaze. Lipavský uvedl, že se na tom shodl při telefonátech s izraelským i egyptským protějškem tento týden.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu podle tamního deníku Maariv přišel s návrhem, že Izrael zahájí anexi částí Pásma Gazy, pokud Hamás odmítne snahy vyjednávačů dosáhnout dohody o příměří a propuštění rukojmí. „Pokud říkáme, že přistupujeme k řešení situace na Blízkém východě z hlediska mezinárodního a mezinárodního humanitárního práva a že jsme jako Česká republika zastánci dvoustátního řešení, tak takový postup by do toho rozhodně nezapadal,“ řekl Lipavský.