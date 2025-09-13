V Terezíně začíná výstava fotek bratrů Květoňových. Dokumentovali nálezy po povodních roku 2002
V Terezíně na Litoměřicku začala nová výstava fotografií bratrů Radka a Zdeňka Květoňových. Ti dokumentovali změny za hradbami pevnostního města. Sami autoři tuto sbírku fotografií označili jako teroidy.
Výstava Radka a Zdeňka Květoňových mapuje zákoutí Terezína bezprostředně po povodních v roce 2002. Umělci z vyplaveného materiálu vybírali vizuálně nejzajímavější předměty, ty pak umístili do pravidelné mřížky. A soubor snímků nazvali teroidy.
„Fotí detaily věcí, které v Terezíně našli. Hodně využili momenty po povodních v roce 2002. Když voda opadla, zanechala v příkopech, kde byly původně zahrádky místních, velké množství předmětů,“ říká pro Český rozhlas Sever mluvčí Památníku Terezín Stanislav Lada.
Radek Květoň přiznává, že součástí výstavy je i výsledek jednoho z experimentů. „My jsme vybrali nějaké negativy, přenesli jsme je zpátky do toho prostředí, kde vznikly. Ponořili jsme je do těch bažin a nechali jsme je tam docela dlouhou dobu. Vznikly nové obrazy, takže tomu říkáme procesuální fotografie, která mění svůj původní význam,“ vysvětluje Radek Květoň.
Speciální výstavu mohou návštěvníci vidět v jedné z cel Malé pevnosti do konce letošního roku.