V Terezíně začnou první opravy. Délka rekonstrukce pevnosti je odhadovaná na 15 až 20 let

Poterna, skanzen nebo zbrojnice – právě tyhle památky pevnostního města Terezín mají být mezi prvními, které radnice nechá opravit. Většinu nákladů pokryjí státní dotace. V pátek pevnost v souvislosti s nadcházejícími opravami město navštívil ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek ze Starostů a nezávislých. Terezín 18:42 4. dubna 2025

Ministr se sešel s nezávislým starostou Terezína René Tomáškem. Došlo na prohlídku Velkých pěchotních tzv. Žižkových kasáren, poterny nebo ravelinu tedy součásti opevnění.

Ministr uvedl, že peníze z programu ministerstva pro místní rozvoj, 600 milionů korun rozložených do 10 let, stačí pouze na základní projektovou přípravu.

Část peněz by ale podle ministra Petra Kulhánka mohla být využitá i na samotné opravy. „V programu jsou pouze neinvestiční peníze – na tu projektovou přípravu, na různé posudky a tak dále. Právě v té další výzvě, která má vyjít do konce června, vedeme diskuzi, aby už alespoň část byla investiční,“ přiblížil Kulhánek.

Opravy na dekády

Terezín, mapa | Zdroj: Terezín

Opravy podle ministra rozhodně nejsou jen na jednotky let. Kompletní rekonstrukci odhaduje na 15 až 20 let.

Dělníky zatím ale u zchátralých částí pevnostního města neuvidíme. Podle vedení města se teď intenzivně pracuje na generelu oprav, předprojektových a projektových přípravách. První práce mají začít ještě před letním prázdninami.

„Neinvestičně, to znamená dávat tam jednoskla – tedy okna, která tam byla při budování té pevnosti na konce 18. století. Investice ale, to je třeba dvojsklo nebo trojsklo, které dnes památková péče dokáže schválit – to je pak z pohledu udržitelnosti toho objektu velké plus,“ uvedl René Tomášek s tím, že na Velké pěchotní kasárny dojde v roce 2027.

Ze stejného programu ministerstva pro místní rozvoj dostává na přípravu oprav pevnosti Josefov peníze také Jaroměř v Královéhradeckém kraji.

Oprava terezínské pevnosti potrvá desítky let | Foto: Lucie Heyzlová | Zdroj: Český rozhlas