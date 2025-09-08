V Třeboni na Jindřichohradecku začíná oprava části Jiráskovy ulice, řidiči budou muset objížďkou

Silničáři v pondělí začnou s opravou silnice u obchodního domu Kaufland. Pracovat budou na zhruba pětisetmetrovém úseku od okružní křižovatky s ulicí Pražská až po mimoúrovňovou křižovatku ve směru na Jindřichův Hradec.

Neprůjezdná bude vždy jedna polovina silnice. Objízdná trasa povede přes Táboritskou ulici. Ředitelství silnic a dálnic za stavbu zaplatí víc než 13 milionů korun, potvrdil mluvčí Jan Rýdl.

„V následujících týdnech bude provedena výměna svrchních vrstev vozovky na lokálně zatížených úsecích, a dojde i k sanaci podkladních vrstev. Součástí prací bude také úprava odvodnění za účelem zajištění správného odtoku srážkových vod z vozovky. Po celé délce opravovaného úseku bude následně instalováno nové dopravní značení,“ vysvětlil Rýdl 

Práce v Jiráskově ulici by měly být hotové 2. října.

