V Třeboni vyrůstá akvaponický skleník. Žáci rybářské školy spojí chov ryb s pěstováním rostlin

Netradiční spojení chovu ryb a pěstování rostlin si vyzkouší žáci Střední rybářské a vodohospodářské školy Jakuba Krčína v Třeboni. Mezi sídlištními domy vzniká akvaponický skleník. V obřích akváriích se pak zabydlí sumečci nebo tilapie. Třeboň 22:20 10. května 2025

„Když se na to podíváte, je to rozdělené na dvě části. Jedna bude prosklená a bude sloužit k pěstování rostlin a druhá bude pro odchov ryb,“ ukazuje vznikající akvaponický skleník ředitel střední rybářské a vodohospodářské školy v Třeboni Aleš Vondrka.

Tímto projektem se podle něj škola snaží dívat do budoucna. „Vzhledem k tomu, co se děje, jak se mění klima a vodní režim krajiny, si uvědomujeme, že žáky je třeba připravovat i na jiný způsob hospodaření. Myslíme si, že právě toto je jedna z cest,“ vysvětluje.

V jedné části stavby budou akvária s rybami, a to jak akvarijními, tak chovnými. „Bude se jednat o sumečka afrického nebo tilapii nilskou, protože to jsou teplomilnější druhy ryb. Samozřejmě musíme myslet i na ekonomickou stránku, takže v chladnějších měsících se zkusíme zaměřit na odchov studenomilnějších druhů, jako jsou třeba pstruzi,“ uvádí zástupce ředitele Jiří Srp.

Druhá část stavby bude sloužit rostlinám. Při jejich pěstování žáci využijí biologický materiál po čištění akvárií. „Jezdíme se inspirovat na naši partnerskou školu do Francie, kde se tímto chovem zabývají už deset let a mají vychytané různé drobnosti a bolesti, které to zpočátku provázejí,“ dodává Aleš Vondrka.

Střední rybářská a vodohospodářská škola Jakuba Krčína v Třeboni staví akvaponický skleník | Foto: Eva Musterová Marvanová | Zdroj: Český rozhlas

V praxi má provoz akvaponického skleníku vypadat tak, že žáci ryby odchovají, následně ve spolupráci s partnery zpracují a zkonzumují ve školní jídelně. „V podstatě si to žáci vyrobí sami pro sebe. Bude skupinka žáků, kteří s vedoucím kompletně obsáhnou chod toho skleníku. Studenti oboru rybářství by se měli více zaměřit na samotné ryby, zatímco studenti vodohospodářství spíše na filtraci a hospodaření s vodou. Bude to pro ně novinka, měli by se seznámit i s chodem pěstební části skleníku, takže vyzkouší pěstování rostlin,“ popisuje Jiří Srp.

I výpěstky se podle ředitele Aleše Vondrky využijí. „Připravujeme další projekt, budeme budovat gastroučebnu, kde se budou produkty zpracovávat ke konzumaci,“ říká.

Stavbu akvaponického skleníku u Střední rybářské a vodohospodářské školy Jakuba Krčína v Třeboni za více než 22 milionů korun financuje Jihočeský kraj. Část nákladů pokryje dotace z Evropských fondů. Hotovo by mělo být na konci června.