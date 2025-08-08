V Ústeckém kraji policie otevřela první Pol Point. Kromě ochrany obětí má i uvolnit policisty do terénu
Ve Velkém Šenově na Děčínsku funguje první policejní Pol Point v Ústeckém kraji. V mobilní buňce vybavené moderními technologiemi mohou občané podat trestní oznámení nebo ho doplnit či z jiného důvodu se spojit videohovorem s policií. V plánu má krajská policie pořídit tři další. Sloužit by mohly třeba při velkých akcích, jako jsou hudební festivaly, řekl v pátek mluvčí krajské policie Kamil Marek.
Ve Velkém Šenově na Děčínsku policie otevřela první Pol Point v Ústeckém kraji. Jde o samoobslužnou buňku, díky které mohou občané komunikovat s policií na dálku.
Pol Point je určen pro občany, kteří z různých důvodů nechtějí nebo se nemohou na policii dostavit osobně. „Zároveň zařízení zvyšuje ochranu obětí trestných činů a vytváří v daných lokalitách prostor pro policisty ve výkonu, kteří nemusejí čekat na služebně, ale mohou být tak užiteční v terénu,“ napsal mluvčí policie Kamil Marek.
„Jde o samoobslužný mobilní terminál, ke kterému občan přijde, zazvoní u dveří, sdělí, co chce oznámit, a policista mu dálkově umožní vstoupit dovnitř. Uvnitř se posadí a prostřednictvím videokonferenčního hovoru již komunikuje s policistou,“ vysvětluje pro Český rozhlas Sever Marek.
Přenos výslechu je šifrován a ukládán na záznamové zřízení. Zařízení tak umožňuje provedení výslechu, aniž by oznamovatel musel vstoupit do fyzického kontaktu s policisty.
Na vznik dálkově ovládané služebny dal jeden milion korun Ústecký kraj. Celková cena pořízení pak byla zhruba o 700 tisíc vyšší, doplnil Marek. Celkem po republice funguje 42 těchto zařízení.