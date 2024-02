V úterý končí přihlašování na střední školy. Cermat očekává největší nápor na systém DiPSy o víkendu

Na podání přihlášek na střední školy mají žáci a rodiče poslední čtyři dny, tím pádem i poslední víkend. Letos se můžou nově hlásit i online přes elektronický systém, který spravuje společnost Cermat. Ta tvrdí, že ho zatím využilo asi 100 tisíc uchazečů z celkových zhruba 130 tisíc. Praha 10:59 17. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Uživatel na internetu (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixabay

„Není potřeba nic posilovat, systém funguje. Předpokládám, že to bude náročný víkend. A že v pondělí a úterý přijde minimální počet přihlášek, protože je rodiče stihnou podat už o víkendu,“ očekává ředitel Cermatu Miroslav Krejčí.

Vedle elektronického způsobu můžou uchazeči přihlášky podávat také hybridní formou, tedy kombinací tištěných přihlášek s podporou elektronického systému. Školy pak papírové formuláře jen překlopí do elektronického systému. Pro všechny přihlášky je lhůta na podání stejná.

„Do 29. února musíme vyřešit všechny přílohy a duplicitní přihlášky,“ říká předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová a dodává, že se podle ní vše stihnout dá.

Duplicity vznikaly v době, kdy systém ještě nefungoval správně a dával chybová hlášení. Řada rodičů kvůli tomu podala stejnou přihlášku vícekrát.

„Ředitelé musí zkontaktovat toho, kdo podal přihlášku, a musí mu vysvětlit, která z těch přihlášek platí. Dokud toto neudělá, je pozastaveno přijímací řízení, protože není jasné, která přihláška je pravá,“ říká Krejčí.

Pokud by v systému duplicitní přihlášky zůstaly, uchazeč by nebyl přijatý na žádnou školu. Ředitelé by měli mít editační přístupy do systému podle Cermatu od pátku.

Výsledky přijímacího řízení by měly být známé 15. května s tím, že přijímací zkoušky budou v polovině dubna a náhradní termíny pak na jeho konci.