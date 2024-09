V úterý odejdeme z vlády, oznámil Ivan Bartoš. Demisi mají podat i zbylí ministři za Piráty

Voliči od politiků slýchají, že Senát je zbytečná instituce, vysvětluje analytik nízkou volební účast

„Myslím si, že to je tím, že od některých politických představitelů slýchají, že Senát je zbytečná instituce a mohl by se zrušit. To zájmu voličů příliš nepřidá,“ říká analytik agentury STEM/MARK.