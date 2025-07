V Železném Brodě otevřeli novou lávku přes Jizeru. Její podobu vybrali lidé, kteří ve městě žijí

„Já si pamatuju, když tady nebyly vůbec žádné lávky, byl tady převoz, o zhruba 50 metrů níž. Vzpomínám, jak jsem slyšel to řinčení řetězů, jak ta lodička šplouchá o vodu, jak to naráželo do dřevěného mola. To bylo hezké, 25 haléřů to stávalo,“ říká místní obyvatel Daniel a prohlíží si fotografie pověšené na zábradlí, na kterých jsou vidět podoby lávek z minulosti.

„Je to už třetí lávka, co pamatuji. Byl jsem u toho, když se stavěla úplně první lávka, tu vzala v roce 1978 voda, byla rozpadlá na dvě části. Následně v 80. letech se postavila ta původní, která tady stála předtím, s tím mostním obloukem nahoru. A tahle vypadá velice hezky, vybrali jsme si ji, já jsem taky hlasoval pro tenhle typ lávky,“ dodává pan Daniel.

Stavba lávky trvala zhruba rok. Je tam i provizorní lávka, aby se lidé mohli bezpečně pohybovat mezi břehy.

„Máme tady hlavní most, který je pro automobilovou dopravu i pro nákladní dopravu, a tahle lávka je vlastně druhým bodem, kde je možné se dostat z jednoho břehu na druhý,“ Vysvětluje nezávislý starosta Železného Brodu František Lufinka. Při stavbě lávky se počítalo i s povodněmi, je zhruba 3 metry výš, než byla ta předchozí.

Lávka je součástí cyklostezky Greenway Jizera, kterou radnice dokončila v červnu.

V Železném Brodě otevřeli novou lávku přes Jizeru | Foto: Kateřina Richterová | Zdroj: Český rozhlas