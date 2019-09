‚Opětovné sjednocení Evropy.‘ Lídři zemí V4 podpořili cestu západního Balkánu do Evropské unie

V Praze se uskutečnila první z akcí na vrcholové úrovni, které Česko uspořádá v rámci svého předsednictví visegrádské čtyřce (V4). Do českého hlavního města se kromě předsedů vlád Slovenska, Polska a Maďarska sjeli ještě zástupci balkánských států. Země V4 u příležitosti jednání přijaly deklaraci, ve které vyjádřily podporu rozšíření EU o země západního Balkánu. Na jednání po prohlášeních prezidenta Zemana nedorazil zástupce kosovské vlády. Praha 18:02 12. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva český premiér Andrej Babiš, slovenský premiér Peter Pellegrini, předseda polské vlády Mateusz Morawiecki a šéf maďarské vlády Viktor Orbán přicházejí 12. září 2019 v Praze na tiskovou konferenci po jednání premiérů zemí visegrádské skupiny s předsedy vlád zemí západní Balkánu | Zdroj: ČTK

Premiéři zemí V4 v prohlášení uvedli, že jednoznačně podporují přistoupení zemí západního Balkánu k EU. „Opětovné sjednocení Evropy nemůže být dokončeno, aniž by se daný region připojil k EU,“ stojí v dokumentu.

‚Stát vedený válečnými zločinci.‘ Prezident Zeman chce, ať Česko přestane uznávat samostatné Kosovo Číst článek

Důvěryhodná politika rozšiřování unie podle nich představuje strategickou investici k bezpečnosti, stabilitě a prosperitě unie. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že EU musí západnímu Balkánu nabídnout jasnou vizi evropské perspektivy.

Zástupci V4 se v Praze shodli na pozitivním hodnocení toho, na jaké posty prosadila své kandidáty v nové Evropské komisi Ursuly von der Leyenové.

Polský premiér Mateusz Morawiecki ocenil, že státy V4 při jednáních „táhly za jeden provaz“. Ocenil, že Česko a Slovensko budou mít v Evropské komisi místopředsedy, Polsko bude mít na starost zemědělství a Maďarsko rozšiřování EU. „Pokud porovnáme portfolia, co měly země V4 v dřívějších pěti letech, rozdíl je evidentní. Nabrali jsme na síle,“ uvedl maďarský premiér Viktor Orbán.

Babiš dopoledne na Pražském hradě hodinu a půl jednal s Morawieckým, Orbánem a slovenským premiérem Peterem Pellegrinim, po poledni se k nim připojili zástupci Srbska, Severní Makedonie, Černé Hory, Albánie, Bosny a Hercegoviny a Kosova.

Nevidím důvod, aby Česko měnilo pozici ohledně Kosova, řekl Babiš. Téma probere s ústavními činiteli Číst článek

Původně potvrzenou návštěvu kosovského vicepremiéra podle informací z diplomatických zdrojů kosovská strana zrušila po Zemanových prohlášeních, zemi tak zastupoval chargé d'affaires.

Absence kosovského premiéra

Zeman při třídenní návštěvě v Srbsku tento týden adresoval Kosovu několik kritických vyjádření, ve středu pak prohlásil, že na nejbližší poradě nejvyšších ústavních činitelů bude chtít diskutovat o možnosti zrušit uznání Kosova.

Šéf diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD) uvedl, že k otevření debaty o odvolání českého uznání Kosova nevidí důvod. Stejně se vyjádřil i premiér Babiš. Zdůraznil, že zahraniční politiku ČR určuje vláda.

Ministerstvo zahraničí upozornilo, že Česko nikdy uznání žádného státu neodvolalo. Poukázalo na to, že s Kosovem jako státem má ČR uzavřeny různé smlouvy včetně o návratu nelegálních přistěhovalců.

‚Zahraniční politika je v kompetenci vlády.‘ Politici reagují na Zemanova slova o Kosovu Číst článek

Předseda kosovské vlády Ramush Haradinaj oznámil, že ho Babiš na summit pozval. Musel se ale omluvit kvůli předčasným volbám. Babiš novinářům řekl, že Zemanovo vyjádření jednání nijak nepoznamenalo.

„Samozřejmě to vyjádření nebylo dobře načasované. Kdyby počkal do zítra (pátku), samozřejmě by to bylo lepší. Ale nepoznamenalo to jednání. Je důležité, že přijeli premiéři pěti zemí, Kosovo bylo u stolu a prohlášení prezidenta jsme neřešili,“ uvedl.

Česko převzalo předsednictví ve visegrádské skupině na počátku července od Slovenska. Za cíl si dalo mimo jiné zvyšování koaličního potenciálu skupiny v Evropské unii. Podle Petříčka chce ČR prosazovat posilování spolupráce EU se státy Východního partnerství a podporovat integraci zemí západního Balkánu do unie.