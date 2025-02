Vácha si mši dělal podle sebe, kritizuje kněz Tichý. ‚Hledejme kreativitu,‘ vybízí kněz Hurt

Byla mše Hospodin v hospodě, kterou sloužil kněz Marek Orko Vácha, vhodnou cestou, jak otevírat katolickou církev i sekulárnímu světu? Nebo se jednalo o porušení zásadních pravidel? „Dělat si bohoslužbu podle sebe není v pořádku,“ kritizuje v pořadu Pro a proti kněz Radek Tichý z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. „Hledejme jak být kreativní. To, že porušil pravidla, mi nevadí,“ říká kněz Josef Hurt pro Český rozhlas Plus. Pro a proti Praha 15:03 25. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marek Orko Vácha | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Jak vnímáte vzájemnou omluvu arcibiskupa Jana Graubnera a otce Marka Orko Váchy? Je tím vše uzavřeno, nebo by se měl Vácha vrátit do funkce vikáře akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora?

Tichý: Je dobře, že ta omluva zazněla od obou pánů. Tím je ta událost uzavřena a je možné jít dál.

Hurt: Jsem vděčný za omluvu, která proběhla. Jsem ovšem přesvědčen, že to není uzavřené. Ukázalo to, že některé věci je potřeba řešit v širším kontextu. Chyběla mi komunikace a schopnost arcibiskupa pozvat Marka Orko Váchu a probrat s ním situaci, která nastala.

Zásadními výtkami bylo, že se mše svatá nekonala na příslušném místě a že se během ní konzumovaly nápoje. Sám Vácha přiznal, že některé podle něj drobnosti byly porušeny. Jak to vnímáte?

Hurt: Mně to nevadí. Respektuji, že některá pravidla by měla být dodržována. Ale už před 2000 lety bylo řečeno, zda je sobota pro člověka, nebo člověk pro sobotu.

V Brně běží také velmi krásný projekt Mše svatá v hospodě a nikdo s tím neměl problém. Koneckonců v některých rozhovorech brněnský biskup Pavel Konzbul k tomu dal svůj náhled, běží tam komunikace mezi knězem Janem Hanákem a biskupem a funguje to.

Tichý: Jde o celkový přístup k bohoslužbě: „Budu si to dělat, jak chci já, ne jak říká církev.“ Bohoslužba se samozřejmě v dějinách vyvíjela, ale dělat si to podle sebe není v pořádku. Marek Vácha říká, že to byly drobnosti, ale těch drobností bylo tolik, že je správné na ně poukázat.

V mnoha věcech v církvi je ponechána naprostá svoboda kreativitě – jak budeme s druhými mluvit o víře, jak budeme vyučovat děti, které chodí na náboženství, jak budeme připravovat ty, kteří se zajímají o křest. Ale bohoslužba je charakteristická tím, že tam jsou definovaná pravidla.

Pravidla, nebo kreativita?

Exkluzivita, speciálnost obřadu, to, že si to neděláme podle sebe – není to zásadní? Jinak se pravděpodobně zázrak proměny Těla Páně nedotkne oběti Kristovy. Jak to vnímáte?

Hurt: Mše svatá je něco důležitého. Já se ale ptám, jestli není katolická bohoslužba instrumentalizovaná. V roce 1985 byla mše svatá na Velehradě určitým projevem nesouhlasu s režimem, v Polsku se konaly mše ve fabrikách, v Linci také.

Máme mše svaté na pláži, na střeše restaurace. Když máme Půlnoční a vidíme tam nějaké lidi vzadu popíjet, je to už za hranou? Máme je vykázat?

To jsou dlouhodobě témata, která se ukázala na situaci Marka Orko Váchy v hospodě. Je to něco, co můžeme hledat v současné době – jak by to mohlo vypadat, jak respektovat pravidla a zároveň být kreativní.

Jak to vnímá Radek Tichý – respektovat pravidla a zároveň být kreativní?

Tichý: Jsou to krásné otázky a církev si je v současné době opravdu klade. Je dobře, že mohou zaznít díky této události znovu a s novou naléhavostí. V Itálii sloužil kněz mši v moři a v plavkách. Jeho biskup ho samozřejmě pokáral, protože jsou určité podoby, které bohoslužebnému dění škodí.

Papež František říká: „Respektujme pravidla bohoslužby, to je základní věc.“ Jakým způsobem? Dělejme to tak, jak máme, ale neupadejme do formalismu. Pojďme to naplnit životem, ale to neznamená, že ta pravidla porušíme.

