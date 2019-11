Návštěvníci Letné nahráli vzkazy pro Václava Havla v jeho autě. ‚Říkají nám sluníčkáři,‘ podotknul Polívka

Návštěvníci pavilonu Komunikace 89 na Letenské pláni mohli o víkendu nahrát vzkaz prvnímu polistopadovému prezidentovi Václavu Havlovi. Akci s názvem Autodialog připravila organizace Památník ticha Nádraží Bubny. Ty nejzajímavější se stanou součástí dokumentu, který diváci poprvé uvidí 25. listopadu, na výročí pádu cenzury, při promítání na stadionu Sparta. Praha 20:25 17. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Autentický automobil Václava Havla značky VW Golf koupil před několika lety jeho současný majitel David Hubáček. K příležitosti 30. výročí sametové revoluce jej propůjčil Památníku ticha. Nejvýznamnějšího řidiče vozu, který v něm v roce 1989 přijel na demonstraci na Letné, připomíná fotografie od Bohdana Holomíčka.

Havlovi spolujezdci v autě odpovídali na otázku, jak Češi za posledních 30 let naložili se svobodou slova. Vzkaz prezidentovi nahrála i řada známých osobností včetně herců Zdeňka Svěráka a Bolka Polívky nebo ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD).

„Možná, kdybyste to tu viděl, zatočí se vám hlava. Naše demokracie je taková nemocná,“ řekl Svěrák. „Vznikla nadávka pravdoláskař, mezi které patřím. Také vzniklo slovo havloid. To vás možná potěší, že tu s námi pořád jste.“

„Musím říct, že nám scházíte. Jak jste sám kdysi říkal, tahle země nevzkvétá. Nevzkvétá hlavně proto, že si lidé trochu pletou svobodu slova se lhaním a vyprávěním nesmyslů. Pro mě je úplně nejhorší, že si neuvědomují, že by za to, co řeknou, měli být nějakým způsobem zodpovědní, což nejsou,“ uvedl režisér a scénárista Michal Caban.

„Je to rozdělené na dva tábory. Také nám říkají sluníčkáři, asi proto, že čekáme na lepší počasí,“ vzkázal Polívka.

„Když jsem poslouchal vaše novoroční projevy, tak jste si za každým slovem mohl stát a já jsem tomu mohl věřit. Byla to pro mě určitý pohled do budoucnosti, což teď vůbec nefunguje. Naopak v plejádě nesmyslných slov, která nikam nevedou, člověk nevidí světlo na konci tunelu,“ povzdechl si.

Zprávu pro Havla zanechal v autě také scénárista a publicista David Smoljak, syn herce Ladislava Smoljaka (nestr. za STAN). „Když jsme byli naposledy na Hrádečku, tak jste se ptal, co je nového. S malým zpožděním bych zkusil odpovědět. Nového je to, že máme v čele státu lidi, kteří si myslí, že když vyhráli volby, tak jako vítězové berou vše a můžou vše,“ uvedl.

„Ale jinak je všechno dobré. Všechno blbé, co se děje, jsme si nadrobili sami a sami si u toho taky musíme pomoct. Takže díky za svezení, dál už půjdeme sami. Myslím, že to zvládneme.“

Odpovědi pro Havla mohli návštěvníci nahrávat do nedělních 16. hodin.