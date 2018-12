Je to na něm a jeho svědomí, říká ministr Petříček o šanci, že se poslanec Volný omluví za výroky o Havlovi

Omluvte se, vyzval ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD) poslance SPD Lubomíra Volného. Reagoval na jeho úterní výrok, že „před sedmi lety zemřel jeden z největších vlastizrádců. Václav Havel.“ V rozhovoru pro iROZHLAS.cz ministr uvedl, že s Volným ještě osobně nemluvil, ale učiní tak. Kvůli výroku už padlo trestní oznámení, to ale podle ministra není vždy nejlepší cesta. Rozhovor Praha 13:25 22. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlevo: Poslanec Lubomír Volný (SPD), vlevo: ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD). | Foto: Krumphanzl Michal, repro SPD | Zdroj: koláž iRozhlas.cz/ČTK/repro SPD

„Václav Havel sloužil nikoliv zájmům českého lidu, ale nadnárodních korporací,“ napsal a sociálních sítích Lubomír Volný. „Své první vlastizrady se dopustil svým podílem na likvidaci českého zbrojního průmyslu, amnestií, která povraždila, znásilnila, zmrzačila, oloupila a okradla, stovky, možná tisíce obětí.“ Server iDNES.cz uvedl, že kvůli výroku už bylo podáno trestní oznámení. „Těším se na proces vydávání Sněmovnou. Veselé Vánoce,“ reagoval na něj pro server poslanec SPD.

Výrok naštval i ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka „Jsem hluboce zklamán a velmi se stydím za výroky poslance Volného z SPD o prezidentu Václavu Havlovi. Nesouhlasím se vším, co Václav Havel udělal, ale šířit takovou nenávist a zlobu ohrožuje budoucnost naší země,“ napsal na svůj Twitter. Ve svém dalším příspěvku navíc uvedl, že by se měl Volný omluvit.

Co si o příspěvku poslance Volného myslíte?

Podle mě je to samozřejmě spíše otázka slušnosti v politice. Já si myslím, že to je základ v tom demokratickém systému se chovat vůči sobě slušně a s respektem. A přesto, že nemusím s někým souhlasit, tak to neznamená, že se vůči němu vymezuji vulgárně.

Co jste myslel tím, že toto vyjadřování ohrožuje budoucnost naší země?

Já si myslím, že je to právě otázka naší politické kultury. Pokud se budeme v politice stále častěji přiklánět k vulgarismům, k vyhrocené rétorice, tak si myslím, že se to potom bude odrážet i na společenské debatě.

Mluvili jste o tom nějak s panem Volným?

Zatím ještě ne. Já si myslím, že se s ním někde potkám, ale tak on se k tomu vyjadřoval, myslím, že i pro média, opakovaně.

Dáváte nějakou šanci tomu, že by se mohl omluvit?

Já myslím, že se čím dál tím více ozývají hlasy, že by se pan Volný měl omluvit, ale to je samozřejmě na něm a na jeho svědomí.

Víte o trestním oznámení, které podal občan Martin Pilc?

Ne, o tom nejsem informován.

Souhlasil byste s trestním oznámením?

Já si myslím, že je to všechno skutečně o té politické kultuře. Nemusíme všechno hned řešit trestním oznámením.

Jak myslíte, že by se tedy podobná vyjádření měla řešit?

Já si myslím, že i Poslanecká sněmovna má nějaká svá etická pravidla, která by mohla uplatňovat v tomto případě.