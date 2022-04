OVĚŘOVNA: Může oficiálním zprávám věřit jen blbec? Na sítích se šíří smyšlený výrok Václava Havla

V souvislosti s válkou na Ukrajině zaplavil internetové diskuze údajný citát prvního českého prezidenta Václava Havla. Uživatelé na sociálních sítích jím vyzývají ostatní, aby nevěřili vládě a médiím. Jak ale ověřil server iROZHLAS.cz v dalším díle seriálu Ověřovna!, prezident Havel „s pravděpodobností hraničící s jistotou“ takový výrok neřekl. OVĚŘOVNA! Praha 6:00 23. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Václav Havel po svém zvolení prezidentem na Pražském hradě 29. prosince 1989 | Foto: Lubomír Kotek | Zdroj: Profimedia

„V zemi s cenzurou může vládě a médiím věřit jen blb,“ a nebo: „V zemi s cenzurou může oficiálním zprávám věřit jen blbec!“

Takovými údajnými citáty Václava Havla z roku 1991 reagují lidé na sociálních sítích na nejrůznější příspěvky. Snaží se tím přesvědčit ostatní uživatele, aby nevěřili institucím, protože se Česko nachází v totalitním režimu.

Stejné reakce na facebooku sklidil i článek serveru iROZHLAS.cz o tom, že policie za schvalování ruské agrese na Ukrajině obvinila celkem již 18 lidí. Jak se ale ukázalo, Havel nikdy takový výrok nepronesl.

Výsledek hledání: nula

Vedoucí Dokumentačního centra Knihovny Václava Havla Martin Vidlák, na kterého se redakce obrátila, upozorňuje, že podezřelé je už jen to, že citátu chybí zdroj.

Sám navíc kvůli ověření věty prohledal veškerou možnou databázi s jasným závěrem. „Prošel jsem nejen digitální archiv na stránkách Knihovny Václava Havla, ale i to, co máme ještě nezpracované, a výsledek nula. Je to tedy s pravděpodobností hraničící s jistotou podvrh,“ uvádí pro server iROZHLAS.cz.

Podle Vidláka jde o záludný příspěvek, který zapadá do celé dezinformační mozaiky. „Něco v tom smyslu by Havel býval říct i mohl, pokud by mluvil o totalitním režimu, ale v souvislostech, které to má navodit, totiž že je u nás cenzura a nedá se věřit ničemu, určitě ne,“ vysvětluje.

Vidlák podotýká, že na internetu často naráží na buď úplně, nebo částečně smyšlené citáty.

