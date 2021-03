Imunolog Hořejší: Bude-li se ve firmách testovat dobře, za pár týdnů můžou být hodnoty poloviční

Ve středu začíná povinné testování na covid-19 ve firmách, kterým vláda obhajuje výjimku z lockdownu pro průmyslové provozy. „Opatření včetně testování ve firmách pomohou, ale je otázkou, jestli dostatečně. Potřebného dvacetinásobného snížení snížení denních přírůstku a desetinásobného počtu vážných hospitalizací se určitě nedosáhne,“ řekl imunolog Václav Hořejší Českému rozhlasu Plus. Praha 15:21 3. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle imunologa Václava Hořejšího nedosáhnou opatření cílů, které se od nich očekávají | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

„Na ochranu nemocnic jsme měli celý rok. Pokud je to naše hlavní starost, proč jsme už něco se zdravotnickými zařízeními neudělali?“ ptá se v Pro a proti ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd a biochemik Zdeněk Hostomský.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Měla by vláda uzavřít po dobu třítýdenního lockdownu také průmysl, nebo stačí testování v podnicích a firmách? Co bude na konci března? Ptá se Karolína Koubová

„Zploštění křivky pouze znamená zpomalení infekce,“ vysvětluje Plusu Hostomský. „Jakmile se zase otevře, tak se šíření opět zrychlí, na to máme data. Řešením je buď permanentní lockdown, nebo se s tím nějak jinak poprat. Máme vakcíny, vakcinace správně probíhá diferencovaně, ačkoliv jen 40 procent osmdesátníků se zatím očkovalo, což je málo,“ míní biochemik.

Imunolog Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd věří, že změnu by přineslo uzavření průmyslu: „Na těch čtrnáct dní bychom to vydrželi, je to obdobné jako doba Vánoc. Ale muselo by být hodně výjimek, protože některé provozy jsou nezbytné. Ve světě se ale tento přístup naprosto jasně osvědčil.“

„Potřebujeme snížit počty tak, abychom dokázali i bez tvrdých opatření efektivně vystopovat zbývající ohniska nákazy a zabránit šíření. Tam jsme byli v létě, ale bohužel to vláda nechala rozběhnout nezodpovědným způsobem a pod vlivem nezodpovědných lidí,“ konstatuje imunolog.

‚Tohle není totální lockdown‘

Podle Hostomského jsou současné priority nastaveny chybně. „Od začátku chráníme nemocnice, ale náš hlavní cíl je přece snížit počet lidí, kteří umřou předčasně. Ono to spolu souvisí, ale když se zaměříte spíš na lidi, tak je vlastně jedno, kolik jich bylo nakaženo, pokud máme perfektní péči a nejnovější poznatky z medicíny,“ vysvětluje Hostomský.

Ředitel poukazuje na údaje z USA. „Srovnání Kalifornie a Floridy, podobných států, které mají naprosto rozdílné přístupy – totální lockdown proti úplnému otevření. A ukazují přibližně stejné počty zemřelých na milion obyvatel. Jen nezaměstnanost v Kalifornii se blíží 10 procentům, na Floridě 6 procent.“

Imunolog Hořejší ale namítá, že u nás se nedá hovořit o totálním lockdownu. „Ten byl jen v čínském Wu-chanu a tam to zapůsobilo naprosto. Izrael má za sebou taky tři lockdowny, ale lidé v nich chodili do práce. I u nás zavedení opatření snižovala počty nakažených, ale na začátku prosince se vše neuváženě rozvolnilo a vypukla třetí vlna.“

„Když se dobře udělá testování ve firmách a nebude se švindlovat, tak si realisticky myslím, že za dva tři týdny se můžeme dostat na poloviční až třetinové hodnoty nových nákaz a s dvoutýdenním zpožděním na snížení těžkých případů a úmrtí. Je ale také možné, že ani toho nedosáhneme. Jestli to bude úspěšné, budu překvapen a zatleskám,“ slibuje Václav Hořejší.

Ředitel považuje udržení průmyslového života za nesmírně důležité. „Testování je jeden z prostředků, jak to udělat. Dobrý kompromis je tedy testovat a nechat ekonomický život v chodu,“ schvaluje současný stav Zdeněk Hostomský.