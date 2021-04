Komentátor Dolejší: Hašek je červeným hadrem pro voliče. Hamáček chce oslovit příznivce Zemana

Býval vzorem úspěšného regionálního politika, později se jeho jméno stalo synonymem zrady a nyní se vrací do politického dění. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) povýšil do pozice politického náměstka na ministerstvu vnitra Michala Haška. V očích veřejnosti mu nejvíce uškodilo, že jedenáctkrát zalhal o lánské schůzce s Milošem Zemanem. „Byl nahoře a řekl bych, že se mu tam zamotala hlava,” řekl Českému rozhlasu komentátor Seznam Zpráv Václav Dolejší. Audio Praha 21:43 27. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Dolejší | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Je Michal Hašek stále kontroverzním politikem?

Myslím, že ano. Nevím, jestli úplně sociální demokracie a Jan Hamáček docenili to, že Michal Hašek je zkrátka jakýmsi červeným hadrem pro voliče. Je opravdu brán jako papaláš a jako někdo, koho politika zkazila. Ač do ní vstupoval jako nadějný politik, takový hodně hýčkaný miláček tehdejšího premiéra a předsedy ČSSD Jiřího Paroubka, tak nakonec odcházel s ostudou jako lhář.

Říkalo se mu japonská kalkulačka, protože měl spoustu nejrůznějších funkcí. Také jezdil s modrým majáčkem jako jihomoravský hejtman a měl fiktivní mluvčí, aby své lobbistce mohl platit peníze a tak dále.

Jan Hamáček musel v úterý dokonce novináře požádat, aby už se na Michala Haška dál neptali. Je jeho jmenování politickým náměstkem ministra vnitra zásadní? Stojí za pozornost? Je to funkce, kde může něco zásadně ovlivnit?

Ne, to určitě není. Je to spíš taková demonstrace síly toho, kdo je dnes na koni v ČSSD a kdo vyhrál. Od Jana Hamáčka je to určitě i odměna za to, že mu Michal Hašek pomohl vlastně získat hlasy a vyhrát nad Tomášem Petříčkem na sjezdu. Je to nějaká splátka - tak to v politice chodí - za jihomoravské a další hlasy.

Zároveň je to ta demonstrace síly. Michal Hašek totiž pořádně nikdy z politiky neodešel. Řekl bych, že je to ten typ, třeba podobně jako Miroslav Kalousek (TOP 09), tedy člověk, který nedokáže úplně bez politiky žít a stáhnout se z ní. Je to pro něj nějaká droga.

Dlouho ČSSD ovlivňoval třeba i společně s Jaroslavem Tvrdíkem. Hodně viditelní byli loni na jaře, když pomáhali ve shánění zdravotnických roušek a dalších potřeb z Číny. Tahle jeho role se v sociální demokracii pořád stupňovala a řekl bych, že i tahle Haškova aktivita trochu Janu Hamáčkovi vyhovovala. Zařizoval za něj možná spoustu větších věcí. Zatímco Jan Hamáček už je trochu rezignovaný a jakoby bez energie a nadšení.

‚Končí to papalášismem‘

Michalu Haškovi nelze upřít, že osobně byl ve volbách úspěšný. Několikrát získal volenou funkci díky preferenčním hlasům. Co stálo za jeho popularitou?

Nepochybně vstoupil do Poslanecké sněmovny - tuším v roce 2006 - jako velmi mladý, zapálený, energický člověk. Byla to v ČSSD nová a hodně viditelná tvář, lidem to tehdy imponovalo.

Stal se velmi brzo předsedou poslanecké frakce, oblíbil si ho Jiří Paroubek, a pak ho samozřejmě nakoplo vítězství v roce 2008, tedy takzvaná oranžová tsunami. Sociální demokracie tehdy na plné čáře vyhrála krajské volby kvůli tomu, že kritizovala zavedení zdravotnických poplatků ve výši třiceti korun.

Michal Hašek byl nahoře a řekl bych, že se mu tam z toho zamotala hlava. A tyhle příběhy končí právě většinou tím papalášismem a limuzínami s modrými majáčky.

Michal Hašek se před sedmi lety vzdal poslanecké funkce, ale sám jste říkal, že z politiky nikdy tak úplně neodešel. Co tedy dělal těch sedm let?

Pracoval hlavně jako advokátní koncipient, je činný v advokacii. Byl tuším v kanceláři u pana Miroslava Jansty, ale pořád přece jenom měl kontakty hlavně s Milošem Zemanem. Byl velmi aktivní v tomto směru. Byl také poradcem ministra zemědělství pana Miroslava Tomana (ČSSD).

Kromě toho byl před dvěma lety velmi aktivní v platformě Zachraňme ČSSD, která na podzim 2018 útočila na Jana Hamáčka. Označovala ho jako velmi slabého a nevýrazného lídra ČSSD a žádala výměnu jeho a také řady ministrů ve vládě. ČSSD mělo podle platformy zůstat v Babišově vládě. A hlavně žádali, aby se strana více přimknula k Miloši Zemanovi.

Tehdy to Jan Hamáček odmítal a dnes vidíme, že v situaci, kdy se strana potácí kolem pěti procent hlasů, vsadil na konzervativce ve straně, na nějaké východní křídlo, a chce tak oslovit voliče Miloše Zemana. Proto vystrkuje dopředu tváře, které tento směr reprezentují. Není to jen Michal Hašek ale třeba i bývalý ministr Zdeněk Škromach a řada dalších. Je to nové směřování sociální demokracie, která se snaží oslovit hodně levicové voliče a fanoušky Miloše Zemana.