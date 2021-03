Honzejk ke změnám v hnutí Trikolóra: Je možné, že se u Klausů v kuchyni zase něco děje

Václav Klaus mladší na svém facebookovém účtu oznámil, že nepovede do podzimních voleb hnutí Trikolóra, které založil v roce 2019. V úterý večer z postu odstoupil. Poslanecký mandát, který získal ještě v barvách ODS, si ale ponechá. Důvody jeho rozhodnutí jsou prý z drtivé většiny osobní. Podle komentátora Hospodářských novin Petra Honzejka ale mohou být za odchodem i obavy z neúspěchu hnutí ve volbách či nový projekt. Rozhovor Praha 21:22 23. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Klaus mladší v podzimních sněmovních volbách nebude kandidovat a ukončí i veřejné aktivity | Foto: Petr Horník / Právo | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Když se deník Právo zeptal, jestli odchod Václava Klause mladšího souvisí s nedávnou výrokem jeho otce, bývalého prezidenta republiky Václava Klause, aby lidé nenechali propadnout hlas a volili radši antiestablishmentové strany, které mají šanci dostat se do sněmovny, tak Klaus mladší odpověděl, že je to otázka pro komentátory. Takže co si o tom myslíte vy? Může to souviset s politickými plány Klause staršího?

Samozřejmě možné je všechno. Koneckonců Václav Klaus mladší, když odcházel z ODS, tak poněkud zpupně říkal, že ODS byla založena u Klausů v kuchyni.

Poslechněte si celý rozhovor s komentátorem Hospodářských novin Petrem Honzejkem

Je možné, že se u Klausů v kuchyni zase něco děje a budeme svědky nějakého zajímavého pohybu, protože Václav Klaus starší teď opakovaně říká, že má energii a že by se postavil do čela nějakého subjektu, pokud by vznikl.

Je vidět, že ta starší generace u Klausů má více energie než ta mladší. Uvidíme. Ale osobně bych příliš nevsázel na to, že to je ten hlavní důvod.

Hnutí Trikolóra získalo v loňských krajských volbách celostátně 3-4 procenta hlasů. Pětiprocentní hranici těsně prolomilo v jediném Zlínském kraji a podle průzkumů je daleko od toho, že se mu to povede v nadcházejících sněmovních volbách. Zatímco třeba hnutí SPD, které loví ve stejných voličských vodách, má kolem deseti procent. Jak moc to podle vás může souviset s odchodem Václava Klause mladšího?

Myslím si, že je to naprosto klíčová záležitost. Václav Klaus mladší zjistil, že v současné době na české politické scéně není místo pro dvě, řekněme, více či méně extrémně pravicové strany a že v krizi, jako je tato, se lidé, kteří mají tendenci podobné politické subjekty volit, obracejí spíše k té radikálnější, což je v tomto případě SPD.

Když Václav Klaus mladší vidí, že po dvou letech úsilí se nedostal výše než ne nějaká 3-3,5 procenta, tak to pro něj musí být obrovské zklamání a obrovský pocit zmaru.

Osobně si myslím, že v žádném případě nechtěl dopadnout podobně jako v minulých volbách dopadlo hnutí nebo strana Realisté politologa (Petra) Robejška: obrovské náklady na kampaň, obrovské očekávání, a nakonec něco málo přes dvě procenta hlasů.

Myslím, že vyhodnocení celé té situace vedlo Václava Klause mladšího, který je nesporně inteligentní politik, k tomu, že to zkrátka zabalil a nechtěl se blamovat.

Na začátku tohoto roku část členů hnutí Trikolóra Klause vyzvala, aby odstoupil z funkce předsedy, protože se prý chová autokraticky a zasahuje do programu i kandidátek. I tohle mohl být jeden z důvodů?

Myslím, že tohle byla jenom trošičku taková legrace, protože bylo evidentní, že celé hnutí Trikolóra stojí na jediné osobě - na Václavu Klausi mladším. Kdybych se teď kohokoliv zeptal, i z kolegů novinářů, kteří se třeba každý den nezabývají profesionálně politikou, aby řekli jednoho jediného významného člena nebo členku Trikolóry, tak myslím, že by si nevzpomněli vůbec na nikoho.

Václav Klaus mladší sice má tři poslance – sám sebe, paní (Zuzanu) Majerovou Zahradníkovou a paní (Terezu) Hyťhovou, která přišla z SPD, ale to skutečně nejsou žádní tahouni. Václav Klaus mladší na to byl sám, zůstal sám. A to, že tam vlastně zůstal sám, je také jeho vina, protože je solitérní, velice těžko spolupracuje s jinými lidmi, což potom také bylo důvodem těch výtek uvnitř Trikolóry. Realisticky: on byl tím jediným tahákem pro voliče a Trikolóra bez Václava Klause mladšího v současnou době myslím nemá vůbec jakýkoliv smysl.

Zmizí skutečně Václav Klaus mladší z veřejného prostoru?

Těžko říct, co jsou ty skutečné důvody. Ten jeho facebookový post vyzníval až neuvěřitelně sebereflexivně na Václava Klause mladšího, který nějakou přehnanou skromnost nikdy nevykazoval.

Je možné, jak jsme začali, že se něco upeklo u Klausů v kuchyni, že někde vyplave. Hovoří se o možnosti prezidentské kandidatury. Opravdu těžko říct, netroufám si to odhadovat, protože neznám ty skutečné motivy jeho odchodu.