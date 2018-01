Babišova vláda teď důvěru nedostane, myslí si Klaus. O favoritovi na prezidenta má jasno, jméno ale tají

Menšinová vláda Andreje Babiše podle bývalého prezidenta Václava Klause ve sněmovně příští týden nejspíš důvěru nedostane. Nevyloučil ale, že by premiér mohl s některými zákonodárci mít „nějaké skoro byznysové dohody“, aby pro jeho kabinet ruku zvedli. Klaus to řekl během nedělního pořadu Partie televize Prima. Míní, že by vláda bez řádného mandátu měla dělat jen provozní rozhodnutí.

