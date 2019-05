ŽIVĚ: Převažují výhody, nebo problémy? Bývalý prezident Klaus mluví o členství Česka v Evropské unii

15 let po vstupu do Evropské unie bilancují politici i odborníci, co členství České republice přineslo. Zatímco členové dnešní vlády o výhodách nepochybují, jiní jsou zdrženlivější. Někteří politici dokonce na protievropských heslech - paradoxně - stavějí kampaň do Evropského parlamentu. Jak důležité tyto eurovolby jsou? A má Česko nějakou alternativu ke členství v EU? Hostem Interview bude bývalý prezident České republiky Václav Klaus.

