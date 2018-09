Elity nenávidí Evropu. Snaží se ji změnit a naředit lidmi z jiných civilizačních okruhů, říká Klaus

Německo špatně chápeme, protože mu nerozumíme, myslí si bývalý český prezident Václav Klaus. Kancléřka Angela Merkelová podle něj mimo jiné zlehčuje ničivé dopady migrace jako výstřelky jednotlivců a názory obyčejných lidí označuje za pravicový radikalismus. Klaus poukázal na to, že situace se naposledy vyhrotila v Saské Kamenici po vraždě 35letého muže, ze které jsou podezřelí dva cizinci ze Sýrie a Iráku. Praha 20:27 17. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Klaus | Foto: Jana Přinosilová

„Mám před očima obrázek z té následné demonstrace v Saské Kamenici, kde šla skupina normálních lidí – žádní holohlaví radikálové s řetězy – a nesli transparent Wir sind das Volk. My jsme lid. Tohle heslo je podstatou problému, který se dnes vyhrotil,“ myslí si Klaus. Svůj postoj k situaci v Německu nedávno popsal v předmluvě ke knize Aleše Valenty s názvem Německo: mýtus a realita.

Migrace má podle bývalého českého prezidenta ničivé dopady, které nespočívají jen v hrozbě terorismu. „Mě tolik netrápí terorismus jako takový. Mám strach, že masová migrace by zničila tvář a kulturní hodnoty Evropy i bez terorismu,“ obává se exprezident.

„Masivní zavlékání lidí z jiných civilizačních okruhů Evropu fatálně proměňuje. Všichni, kdo vyjedeme do západní Evropy, tak to sledujeme. Je to ničení Evropy jaká je a jaká byla,“ doplňuje.

EU nemá alternativu

Klaus dodává, že v Evropě je vytvářena falešná poptávka po migrantech: „Mám hrůzu, že evropské elity se tak snaží Evropu změnit a naředit ji lidmi z jiných civilizačních okruhů, protože nenávidí liberální a demokratickou Evropu. Na politických, kulturních či akademických elitách vidíme nenávist k současnému statu quo.“

„Evropská unie je zlo a čím dříve bude ukončena evropská integrace v této podobě a čím dříve dojde k transformaci Unie v demokratický a funkční orgán, tím lépe,“ domnívá se Klaus. Zároveň ale zdůrazňuje, že alternativní organizace k Evropské unii a k NATO neexistují, je proto nezbytné pokoušet se je měnit k obrazu, který bychom si přáli.

Strany typu Alternativy pro Německo (AfD) a podobná uskupení v západní Evropě nejsou Klausovým politickým ideálem, bezvýhradně s nimi ale souhlasí v nezbytnosti změny evropské reality. „Jestli bychom měli stejné návrhy, jak to změnit a kam to dovést, to se nechci hádat,“ dodává.

Jde o princip

„Přál bych si, aby Česká republika byla zemí, která rezolutně odmítá masovou migraci,“ uvádí Klaus, ve vztahu k současné vládě o tom ale má pochybnosti. Na jedné straně je sice proti kvótám, zároveň ale masivně láká pracovní síly ze zahraničí.

Podle Klause ale nelze migraci takto rozdělovat a jedna její forma vede k druhé. „Je nerozumné tvrdit, že máme nedostatek pracovních sil. Jestli tomu tak je, tak proto, že vláda vytváří absurdní pracovní místa a zaměstnala půl milionu lidí,“ podotýká.

Klaus souhlasí s odmítavým postojem premiéra Andreje Babiše (ANO) k přijetí padesáti syrských sirotků, jak navrhla europoslankyně za KDU-ČSL Michaela Šojdrová (kandiduje v komunálních volbách v Kroměříži). Byl by pro Česko opravdu takový problém se jich ujmout?

„České republice by se finančně nebo zdravotně nic nestalo, kdyby je přijala. O to přeci vůbec nejde. Mluvíme o symbolice a principu. Když jich bude 40, tak proč ne 140? Proč ne 1400? Proč ne 10 400? A tak dále. Kdyby někdo tu otázku 40 migrantů nevyhrotil, tak tady klidně mohli být. A všichni moralisté mohli zmlknout,“ uzavírá.