Přichází nebezpečí, se kterými jsme před 30 lety nepočítali, řekl Klaus na konferenci k listopadu 1989

Václav Klaus v rámci svého vystoupení na mezinárodní konferenci Evropa bez železné opony: 30 let svobody, kterou v pondělí pořádal Český rozhlas Plus, označil události listopadu 1989 za největší událost našich dějin a ohradil se proti novými nebezpečími v podobě multikulturalismu, genderismu nebo enviromentalismu, před kterými je třeba současný svět bránit. Praha 13:53 11. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Klaus na konferenci ke 30. letům svobody. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Na začátku svého projevu se exprezident Klaus vrátil k významu událostí listopadu 1989 i následné společenské transformace. „Pád komunismu spojený v naší zemi s událostmi 17. listopadu 1989 je v každém případě největší událostí našich moderních dějin. Byla to událost vysoce pozitivní. Vedla k radikální proměně našich životů. Umožnila rychlé zahájení hluboké politické a ekonomické transformace naší společnosti, která nám umožnila stát se v relativně velmi krátké době normální plnohodnotnou evropskou zemí. Právě o to nám v době komunistické nesvobody tolik šlo,“ připomněl.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Projev Václava Klause na konferenci Českého rozhlasu Plus

Klaus zdůraznil úspěšně zdolané cíle této proměny, které jsme během období komunismu postrádali – svobodu, demokracii, tržní ekonomiku a národní suverenitu. Tyto principy zároveň považuje za atributy normální vyspělé společnosti.

„Chtěli jsme trh bez jeho oklešťujících adjektiv a hlavně jsme chtěli národní suverenitu. Tyto základní cíle byly s různou rychlostí, hloubkou a úplností ve své podstatě realizovány. Proto jsme brzy získali pocit, že si nezasloužíme být záměrně pejorativně označováni za postkomunistické země. Jsme maximálně země exkomunistické,“ uvedl.

‚Druhá nebezpečí‘

Bývalý prezident je přesvědčen, že ačkoli zkušenost s komunismem naší společnosti mnohé vzala, zároveň nás vybavila schopností zvýšené senzitivity na oslabování zmíněných principů novými hrozbami. V tomto duchu zmínil především nebezpečí multikulturalismu, genderismu, enviromentalismu a transnacionalismu jako „ideologie, které vítězí na západě Evropy a se kterými jsme my v listopadu 1989 v žádném případě nepočítali. Označuji je za druhá nebezpečí, tím prvním byl komunismus,“ řekl Václav Klaus ve své řeči.

Bylo za socialismu lépe? Více než třetina Čechů v průzkumu uvedla, že ano Číst článek

Zároveň ocenil kritické postoje zemí visegrádské čtyřky vůči těmto tendencím a varoval před tvořením dalších nepříjemných opon uvnitř Evropy. „Musíme dále obhajovat atributy přirozeného normálního světa,“ vyzval.

Kritiku Klaus směřoval i na genderismus, který označil jako „atak na lidskou podstatu“, a na téma klimatické změny. „Naše země akceptuje takové nesmysly, jako je klimatická nouze, že švédská školačka bude vybízet studenty ke stávkám proti vzdělání a bude zvána do projevů na Valném shromáždění OSN, že nám bude všechno možné i nemožné zakazováno kvůli boji s takzvanou uhlíkovou stopou,“ vymezil se tradičně vůči tématu globálního oteplování.

Projev zakončil varováním před nepředvídatelnou povahou rodících se hrozeb, které dle jeho názoru existují v nebezpečně synergii. „Problémem dnešního nebezpečí je to, že oproti komunismu a nacismu pro něj nemáme žádné pojmenování. Co nelze pojmenovat, to se špatně identifikuje. Demokracii ohrožuje směs mnoha vzájemně se podporujících ideologií,“ dodal na závěr své řeči na pondělní konferenci Českého rozhlasu Plus.