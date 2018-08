‚Má spíše názory SPD.‘ Poslanci ODS budou řešit výroky Klause mladšího

Výroky Václava Klause mladšího se bude zabývat poslanecký klub ODS. Například podle Pavla Žáčka jsou slučitelné s postoji SPD, Jana Černochová zas mluví o tom, že nejedná férově. Zákonodárci se sejdou příští středu. Klaus tento týden nejdříve zpochybnil účast českých vojáků na misi v Afghánistánu, o den později podpořil ve volbách do Senátu konkurenčního kandidáta. Že by svým chováním stranu poškozoval, Klaus pro server iROZHLAS.cz odmítl. Praha 6:00 16. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Klaus mladší z ODS | Foto: David Neff / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Pan Klaus náš volební program sám lidem rozdával, lhal jim tedy v kampani, nebo jim neříká pravdu teď? Měnit názory v tak zásadních věcech rok po volbách není fér,“ uvedla poslankyně Jana Černochová z ODS s odkazem na obrannou a zahraniční politiku strany.

Klaus mladší zpochybnil účast českých vojáků na zahraničních v pondělí v komentáři pro deník Právo s názvem „Za co umírají čeští vojáci v Afghánistánu?“. Proti jeho příspěvku se záhy na webu ODS Černochová ohradila: „Od komunistů až po příznivce SPD to čekám, od spolustraníka nikoli.“ Její názor posléze podpořili i další spolustraníci.

Snaha o zvýšení popularity

Zákonodárci ODS by se tak o výrocích Klause mladšího měli bavit na klubu příští středu. Jeho chování se nelíbí například ani poslankyni Veronice Vrecionové, podle které si dělá vlastní reklamu. „Vystřelí své soukromé provokativní názory či urážky kolegů z ODS do médií a na klub pak nedorazí. Nevím, čeho jiného by chtěl dosáhnout, než zvýšení osobní popularity,“ popsala poslankyně.

Například někdejší předsedkyně sněmovny Miroslava Němcová zas požaduje i stanovisko vedení strany, sama se k věci nyní nechce vyjadřovat.

Za interní záležitost dění kolem Klause mladšího označili i další poslanci. „Veřejně nikdy nekomentuji komentáře kolegů z ODS. Nikam to nevede, leda k mizerným volebním výsledkům,“ napsal v sms třeba Jan Bauer. Podobně nechtěl aktuální situaci komentovat ani Ivan Adamec, uvedl však alespoň, že padlé vojáky v Afghánistánu považuje za hrdiny.

Jakub Janda zas připomněl, že politika je týmový sport. „Podpora jiného kandidáta není ničím jiným, než jeho soukromým názorem,“ řekl bývalý skokan na lyžích. Odkazoval tak na to, že Klaus mladší místo herce Vladimíra Kratiny, tedy kandidáta ODS na Praze 2 do Senátu, podpořil adepta SPD Ladislava Jakla, který dříve působil jako tajemník exprezidenta Václava Klause.

Naopak Jaroslav Martinů celou záležitost vnímá pozitivně. Podle něho jde o důkaz, že je ODS demokratickou stranou. „Osobně se domnívám, že názory Václava Klause ODS nepoškozují a to ani za situace, kdy většinový názor klubu je jiný. Myslím, že je přirozené a správné, že v tak zásadních otázkách i v našem klubu nezní všechny názory a postoje stejně,“ uvedl.

Klaus: To je nějaká blbost

Stejně tak sám Klaus mladší nevnímá, že by svým jednáním ODS poškozoval. „Kdo chce co otevřít? To je nějaká blbost,“ reagoval na dotaz redakce, co říká na to, že jeho straničtí kolegové z klubu chtějí jeho výroky řešit.

Odmítl současně, že by uvažoval o odchodu z poslaneckého klubu strany. Na jednání příští týden nicméně podle svých slov dorazí. „Stranické otázky budu řešit se svými spolustraníky, nikoli s vámi,“ doplnil v sms.

Redakce s žádostí o komentář oslovila všechny poslance ODS včetně předsedy strany Petra Fialy, který však na dotazy nereagoval. Z 25 zákonodárců odpověděla více jak polovina z nich. Jejich vyjádření zveřejňujeme níže v celém znění:

„Veřejně nikdy nekomentuji komentáře kolegů z ODS. Nikam to nevede, leda k mizerným volebním výsledkům.“ Jan Bauer

„Naše závazky vůči NATO dosud nikdo uvnitř strany nezpochybňoval, anebo jsem se s tím nesetkal. Já osobně sdílím v otázce vojenských misí v Afghánistánu oficiální postoj Petra Fialy a poslaneckého klubu ODS. Nepovažuji menšinové názory za něco, co by ve straně nemělo být. ODS není žádná politická sekta. Jiná věc jsou politické cíle strany. Pokud nominujeme svého kandidáta, tak tím zároveň říkáme, že naším cílem je zvolení tohoto kandidáta. Čili v tomto případě je podpora kolegy Klause kandidátovi za SPD nepochybně problematická. Je to od něho vzkaz, že jsou mu bližší cíle SPD než politické cíle ODS. S tím si však musí poradit hlavně on sám, popřípadě pražská ODS.“ Stanislav Blaha

„Já samozřejmě podporuji účast Armády České republiky v zahraničních misích, což ODS ve sněmovně vyjádřila i hlasováním, a jako člen vedení ODS jsem podpořil i kandidaturu pana Kratiny v senátních volbách. V obou případech jde o jasné stanovisko orgánů ODS, s nimiž je názor Václava Klause mladšího v příkrém rozporu. Předpokládám, že Václav Klaus se bude muset minimálně na jednání klubu k tomuto vyjádřit.“ Martin Baxa

„Bohužel neloajalita Václava Klause mladšího vůči ODS už asi překvapí málokoho. I on kandidoval s volebním programem ODS, ve kterém bylo zcela jasně uvedeno, jaká je naše obranná i zahraniční politika! Pan Klaus náš volební program sám lidem rozdával, lhal jim tedy v kampani, nebo jim neříká pravdu teď? Měnit názory v tak zásadních věcech rok po volbách není fér. Stejně tak je z jeho strany nefér, že na poslaneckých klubech zbaběle mlčí a neřekne, že má s něčím problém a jeho názory se k překvapení všech dočítáme až následně z novin. Politika je teamová disciplína a musí se v ní dodržovat slovo, škoda, že to tak inteligentní člověk jako Václav Klaus mladší zatím nepochopil. A kandidaturu pana Jakla nestojí za to ani komentovat.“ Jana Černochová

„Politika je týmový sport a já ctím postoj ODS, která schválila kandidáta do Senátu za Prahu 2 pana Kratinu. S postojem Václava Klause proto nesouhlasím a podpora jiného kandidáta není ničím jiným, než jeho soukromým názorem. Zda jsou jeho ostatní politické názory slučitelné s ODS, musí rozhodnout jeho domovské sdružení. Také nesouhlasím s jeho názory ve věci Afghánistánu.“ Jakub Janda

„S některými názory Václava Klause mladšího nesouhlasím, ale to opravdu neznamená to, že bychom neměli jakoukoliv diskusi připustit. Každý poslanec, přestože byl zvolený za stranu, tak má svoje svědomí a má postupovat podle něho. Jestli to poškozuje stranu, já si úplně nemyslím, že diskuse poškozuje stranu. Je to trošku rozdíl oproti názorům, které jsou většinové v klubu, ale tím si nemyslím, že by klub měl vyvozovat nějaké závěry. Já bych toto nechal přímo na pana Klause, jestli je většinový názor ODS v souladu s jeho názory, a pak samozřejmě máme volby, máme vnitrostranické volby a celostátní volby a tam si myslím, že je to nejdemokratičtější způsob, jak rozhodnout o tom, zda to je v souladu nebo není.“ Karel Krejza

„Podporou konkurenčního kandidáta do Senátu jde Václav Klaus mladší proti postoji a zájmům ODS. S nadhledem ale říkám, že to vypadá trochu jako naschvál. Tak to víc komentovat nechci. Rozhodně tím nezískává větší podporu mezi členy ODS ani u veřejnosti.“ Martin Kupka

„Osobně se domnívám, že názory Václava Klause ODS nepoškozují a to ani za situace, kdy většinový názor klubu je jiný. Myslím, že je přirozené a správné, že v tak zásadních otázkách i v našem klubu nezní všechny názory a postoje stejně. Je to velký důkaz, že ODS je demokratickou stranou.“ Jaroslav Martinů

„Chci, aby se k tomu vyjádřilo vedení strany, což já nejsem. Pak si myslím, že to musíme probrat nejdříve na klubu, než můžeme dělat nějaké mediální výstupy.“ Miroslava Němcová

„Nechci v tuto chvíli přilévat olej do ohně a rozdmýchávat vnitrostranické konflikty tím, že si teď přes média začneme vzkazovat, s kým a proč souhlasíme či nikoli. Máme na to standardní politické orgány, včetně poslaneckého klubu, kde to budeme určitě diskutovat. “ Jan Skopeček

„Tyto věci si vyřídíme uvnitř strany. Co se týče sporu kolem misí, už jsem říkal, že pravdu má Jana Černochová, která zastává v souladu oficiální stanovisko ODS. Jana má v tomto bezesporu pravdu.“ Zbyněk Stanjura

„Václav Klaus mladší postupuje vždy velmi podobně. Vystřelí své soukromé provokativní názory či urážky kolegů z ODS do médií a na klub pak nedorazí. Nevím, čeho jiného by chtěl dosáhnout, než zvýšení osobní popularity. Pokud by chtěl prosazovat své názory nejdřív uvnitř ODS, postupoval by jinak. Ale zpět k vašemu dotazu. Předpokládám, že se klub jistě bude muset této záležitosti věnovat. Určitě bychom se raději věnovali věcným tématům a ne ambicím jednoho poslance.“ Veronika Vrecionová

„Pokud se klub rozhodne to řešit, tak je to naše vnitřní věc a já o tom do žádného média mluvit nebudu. Osobně si myslím, že jsou to hrdinové. Ve čtvrtek, protože jsem rodilý kluk z Hluboký (nad Vltavou), půjdu jednomu z nich na pohřeb. “ Jan Zahradník

„Souhlasím s tím, že tyto názory jsou slučitelné spíše s postoji SPD než s ODS. Předpokládám, že z toho budeme vyvozovat „důsledky“ na prvním nadcházejícím klubu dne 22. srpna.“ Pavel Žáček