Václav Klaus nepovede Trikolóru do voleb a nebude kandidovat. ‚Chyba je ve mně, nemám energii,‘ uvedl

Předseda Trikolóry Václav Klaus mladší nepovede hnutí do nadcházejících sněmovních voleb a nebude sám kandidovat do veřejné funkce. Oznámil to na svém facebooku. Uvedl, že z převážně osobních důvodů ukončí veškeré své veřejné aktivity. „Chyba je ve mně. Nemám energii a prostě nemůžu teď svolávat ostatní na zteč, když vím, že bych sám šel bez chuti. Všechno na světě je práce,“ napsal na sociální síti.

