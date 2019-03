Fiala: Klause mladšího jsem k odchodu z klubu vyzval já. Nerespektuje hodnoty, principy a program ODS

Poslanci ODS ve středu večer vyzvali Václava Klause mladšího, aby opustil řady poslaneckého klubu. Syn bývalého prezidenta totiž v úterý přirovnal schvalování zákonů ve sněmovně kvůli předpisům Evropské unie k rozhodování židovských výborů o složení transportů do nacistických koncentračních táborů. Předseda strany Petr Fiala v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz ve čtvrtek řekl, že Klaus se dlouhodobě dostával do rozporu s programem ODS. Praha 14:10 14. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Fiala | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak probíhalo středeční jednání klubu? Byly tam cítit emoce? Byla tam nějaká rozrušená diskuse?

Nebudu komentovat jednání na klubu. Jsme konzervativní strana, ty věci jsme si vyjasnili a usnesení všichni znáte.

Byl na jednání klubu přítomen i pan Klaus?

Samozřejmě. Přece bychom nejednali bez něho, když se to týkalo jeho osoby a jeho postojů.

Jak on na to reagoval přímo na klubu? Jaké argumenty používal v diskusi?

Nebudu komentovat jednání klubu, ani výroky jiných. Výsledek klubu byl jednoznačný. Václav Klaus byl vyzván, aby opustil Poslanecký klub Občanské demokratické strany a to je rozhodující.

Vy sám jste se za jeho slova o koncentračním táboře omlouval. Znamená to, že to usnesení jste i vy osobně podpořil?

Samozřejmě, že jsem takové usnesení podpořil. Byl jsem to já, kdo vyzval Václava Klause k tomu, aby opustil Poslanecký klub Občanské demokratické strany.

Vy jste to přímo inicioval? A můžete alespoň krátce zdůvodnit, co vás k tomu vedlo, protože kontroverzní výroky pana Klause se řešily už v minulosti? Co byl ten hlavní spouštěč?

Už jste si odpověděla v té otázce. Kontroverzní výroky se řešily už v minulosti. Václav Klaus se dlouhodobě dostával do rozporu s programem Občanské demokratické strany, se způsobem politiky, který chceme dělat. A nyní jsem dospěl k závěru, a nejenom já, ale naprostá většina kolegů v poslaneckém klubu, že je potřeba to řešit.

‚Neskončí to prohlášením‘

Pan Klaus odmítl, že by sám klub opustil. Mluvila jsem s ním a říkal, že jediná možnost je, že ho budete muset vyloučit. Skutečně může dojít k této krajní možnosti?

Ta věc je teď čerstvá, proběhlo to včera večer a samozřejmě budeme o dalších krocích jednat. Určitě to neskončí tímto prohlášením.

Server iDnes před malou chvílí uvedl, že o tom bude jednat i výkonný výbor strany. To platí? Kdyby k tomu mohl zasednout?

Je to věc, která se samozřejmě nedotýká jen poslaneckého klubu, ale dotýká se celé občanské demokratické strany a musíme se k tomu postavit, máme k tomu příslušné orgány, to je Výkonná rada ODS, která se tím nepochybně bude hned na příštím jednání zabývat.

A příští jednání je plánováno na kdy?

Příští jednání je plánováno na sobotu.

A mohlo by už na tomto jednání padnout rozhodnutí o vyloučení?

Nebudu předjímat, k čemu jednání dospěje. Ale jednoznačně říkám, že to neskončilo včerejším usnesením a že ty věci je potřeba dořešit.

‚Nebojím se odlivu‘

Nevyčítali vám v minulosti straníci, že se ohledně pana Klause nejednalo razantněji?

Zastával jsem názor, že Občanská demokratická strana musí unést různé typy osobností a že kontroverzní výroky jednotlivců, pokud jednorázově zazní, nejsou výrazem politiky Občanské demokratické strany. Ale teď jsem dospěl k přesvědčení, že Václav Klaus nerespektuje hodnoty, principy a program Občanské demokratické strany a to už nelze obejít. K tomu je potřeba se jasně postavit.

Ptala jsem se na to i z toho důvodu, že už nejde jen o ODS jako takovou, ale jestli třeba jeho počínání neoslabuje vaší pozici jako lídra, protože spoustu věcí mu „prošlo“, aniž byste nějak razantněji zasáhl. Nemáte pocit, že oslabuje vaši pozici?

Pro mě je důležité, zda to oslabuje, nebo neoslabuje pozici Občanské demokratické strany. Jsem natolik sebevědomí v dobrém slova smyslu, že nějaké řeči o tom, jestli mě to oslabuje, nebo neoslabuje, mě nezajímají. Mě zajímá to, zda to oslabuje, nebo neoslabuje Občanskou demokratickou stranu, naši schopnost oslovovat voliče, naší důvěryhodnost před veřejností. A ve chvíli, kdy mám pocit, že to jednání je pro Občanskou demokratickou stranu ohrožující, tak jednám. A to dělám v tomto případě.

Takže sám o sebe se nebojíte?

Ne, to se v žádném případě nebojím.

Že jste zasáhl až teď, nesouvisí to i s tím, že pan Klaus přinášel ODS určitou část voličů? Nebyla v tom i obava, že by vás tito voliči mohli opustit? Nebo není ta obava teď na místě?

Zasáhl jsem já a Poslanecký klub Občanské demokratické strany ve chvíli, kdy se výroky, postoje, názory Václava Klause dostávají zcela zřetelně do rozporu s politikou Občanské demokratické strany. A to je něco, co si žádná strana nemůže dovolit.

Nebojíte se nějakého odlivu?

Ne, odlivu se nebojím a Občanská demokratická strana bude nadále získávat voliče na základě poctivé politiky, rozumného programu a lidí, kteří jsou natolik důvěryhodní, aby takovou politiku mohli reprezentovat.

Znamená to, že pro příští volby – třeba do sněmovny – už s panem Klausem nebudete počítat?

Budou jednat orgány Občanské demokratické strany. Bavili jsme se o tom, že bude jednat výkonná rada. A do té doby nebudu předjímat žádné další kroky.