Výroky Václava Klause ml. jsou na hraně únosnosti, prohlásil jeho stranický kolega Vystrčil

Vystrčil se zúčastnil jednání poslaneckého klubu občanských demokratů, na němž se o postojích Klause debatovalo. Dodal, že je možné, že záležitost se bude řešit pouze interně.

„Nehodláme vyrážet klín klínem. Na druhé straně to, co dnes říká Václav Klaus mladší, je, dle mého názoru, na hraně toho, co je ještě možné a únosné," uvedl Vystrčil. „Když chcete být úspěšní, musíte tvořit tým. A tým se skládá z lidí, kteří spolupracují, a ne ze solitérů," dodal.

Afghanistán i SPD

Syn bývalého prezidenta si v poslední době vysloužil kritiku mimo jiné za článek, v němž zpochybnil českou vojenskou misi v Afghánistánu. Podle jeho stranické kolegyně Jany Černochové v něm Klaus uváděl nepravdivé informace. Doporučila mu, aby se raději věnoval školství, „kterému docela rozumí".

Proti vlastní straně se Klaus postavil i oznámením, že ve volbách do Senátu podpoří spolupracovníka svého otce Ladislava Jakla, který kandiduje v Praze 2 s podporou SPD. V pondělí večer na svém profilu na facebooku Klaus napsal, že v Praze 8 bude volit kandidáta ODS Milana Golase. „A upřímně podporuji i další normální kandidáty ODS," podotkl a zmínil Jaroslava Kuberu a Jaroslava Zemana.

Nezávislí ‚ sluníčkáři'

Odmítl však rektora Masarykovy univerzity Mikuláše Beka nebo bývalého diplomata Pavla Fischera. „Podporovat ‚nezávislé‘ sluníčkařské šíbry - Bek (Brno), Fischer (P12), mě však nedonutí ani hlavní kancelář," napsal Klaus.

Vystrčil společně s místopředsedou poslaneckého klubu ODS Janem Bauerem ve středu řekli novinářům, že stanovisko klubu k výrokům Klause zatím není. Vystrčil poznamenal, že je otázkou, zda nějaké bude a pokud ano, tak zda bude veřejné. Záležitost by si členové klubu mohli vyříkat mezi sebou, jako se to dělá v rodině, dodal.