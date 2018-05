Buzerace státu, říká Klaus mladší o nové ochraně osobních údajů. Úřad některá jeho tvrzení o GDPR vyvrací

„GDPR stojí statisíce korun, je to naprostá blbost, která strašlivě organizačně zahltí obce, školy, malé firmy,“ říká poslanec Klaus. Zbohatnou prý na tom stejně jen různí vykukové, protože firmám fakturují jakousi hypotetickou ochranu.

„Řeší se tady problém, který v jádru neexistuje. Protože když data kradete, je to trestný čin a mají vás za to taky zavřít. To ale neznamená, že musíte ubuzerovat k smrti kdejakou malou školičku,“ zlobí se.

Je to podle něho stejná logika, jako když vám někdo v tramvaji ukradne peněženku a jako reakce vznikne zákon, podle kterého musí všichni chodit po ulici se svázanýma rukama.

Lidi se jen nervují

„U nás na škole jsme celé GDPR dělali tak, že když nějaký ročník odmaturoval, odnesl hospodář jejich data do plechové skříně, kterou zamkl. Teď tomu musíme věnovat dva týdny, musím absolvovat školení a nervovat se. Místo toho, abych se věnoval škole a žákům. Je to prostě nesmysl.“

GDPR podle poslance jen zvyšuje moc státu nad občany. „Jen proto, aby si nějaká úspěšná firma, která platí daně, moc nevyskakovala. Protože pak za ní může přijít další úředník a zas ho jen buzerovat.“

Šachový klub v ilegalitě?

Václav Klaus je i předsedou šachového klubu a tvrdí, že by podle GDPR neměl vyvěsit ani jednotlivé šachové partie hráčů nebo tabulku s výsledky. To ale podle vyjádření Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) není pravda.

„Myslíte si, že když ÚOOÚ něco řekne, že to je taky pravda?“ komentuje Klaus. „Ono taky celá sněmovna tvrdí, že se to slušných podnikatelů nedotkne. Pak, v realitě, ale vidíte, že to pravda není. Stejně jak u ETT.“

„V šachovém klubu na to z vysoka kašleme, protože máme na kontě asi 30 tisíc korun. Kdyžtak budeme hrát v ilegalitě a zas to nějak přežijeme. Teď jsem se navíc dozvěděl, že jako statutární orgán ručím celým svým majetkem. Takže teoreticky, protože mě nemají mnozí lidé jako poslance rádi, mě teď můžou honit za to, že disponuji databází hráčů,“ říká Klaus.

Hlasovat nebudu

Proč tedy Parlament za dva a půl roku nepřijal doplňkové zákony, které by třeba nařízení alespoň v některých případech zmírnily? Klaus jako poslanec za ODS neplánuje, že by pro ně zvednul ruku.

„Hlasovat pro něj nebudu, protože jsem absolutně proti tomu, abychom implementovali zákony tohoto typu do naší legislativy. Je to stejné, jako kdyby EU prosadila nařízení, že se mohou mučit lidi, co mají daňový únik. My pak máme přijímat doprovodné usnesení, že se budou mučit jen málo?“

Implementujeme jako ovce

Věra Jourová, eurokomisařka, řekla v ČT: „Každý člověk, který je v nějakém on-line systému, tak mu poskytl svá data. Měl by mít možnost říct: 'V systému být nechci, vraťte mi má data zpátky. Nechci, abyste mi posílali oběžníky a reklamu.' Hlavní filosofií GDPR je, aby měl každý člověk pod kontrolou, co se děje s jeho osobními údaji.“ To je špatně?

„Vymazat data nejde. To je lež. Stát a všechny velké firmy je už dávno mají a v životě nezjistíte, co se s nimi děje. GDPR je opatření, které míří pouze na ty malé firmy, obce, školičky nebo šachové kluby.“

Když chcete být opravdu „elektronicky zabezpečeni“, máte podle Klause vyhodit mobil, počítač, zrušit si platební kartu a platit pouze hotovostí. „Když něco z toho máte, tak prostě máte smůlu,“ dodává.

„Povinně implementovat kdejaký nesmysl, který přijde z EU, to mi přijde jako nejodpornější věc v našem Parlamentu. Ministr dnes ani pořádně takové zákony neobhajuje, i když vy jste to trochu zkoušel, obhajovat GDPR, a jen řekne, do kdy vyprší lhůta na implementaci. Všichni poslanci pak, jak za komunistů na sjezdu JZD, já tedy ne, hlasují pro. Nemáme kontrolu nad tím, co se tady děje, a jen jako ovce implementujeme…“ Václav Klaus mladší (poslanec ODS)