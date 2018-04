Klaus na Radiožurnálu: o 'pěstování' dětí, o peklu pro české školky a o moralistickém kvičení v politice

České školky patří k světové špičce, dejte ale dvouleté děti mezi starší a kvalita půjde do pekel, myslí si Václav Klaus mladší, který byl hostem v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Zopakoval také, že není fanouškem pěstování dětí za úplatu. A smyslem politiky je pak podle něj vládnout, ne moralisticky kvičet. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:44 17. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Klaus mladší | Foto: Jana Přinosilová

Co vám vadí na tom, aby dvouleté děti chodily do školek? Je to principiální výhrada nebo jde o slovo povinnost?

Oboje. Školky jsou předškolní vzdělávací instituce. Měly by tam chodit děti, které jsou zralé pro předškolní docházku. Dětští psychologové, lékaři, většina maminek i babiček se shodují, že když jsou dítěti dva roky, tak je ještě malinké a ideální je, když je s maminkou nebo babičkou nebo do školky chodí na pár hodin dvakrát týdně.

Minulá vláda zavedla povinnost, že obce a školky musí obligatorně zajistit, aby každé dvouleté dítě mohlo chodit do školky, a to je špatně. Bouří se proti tomu mateřské školky, protože učitelky chtějí být učitelkami, a ne chůvami. Bouří se proti tomu obce, protože to může zvýšit výdaje o čtvrtinu, postavení nových školek a podobně. Bouří se proti tomu odborná veřejnost. A já jsem navrhl tuto obligatornost zrušit.

Pokud by váš návrh prošel celým legislativním procesem a povinnost by padla, měl by podle vás stát přijít s jiným řešením, jak usnadnit péči o předškolní děti rodičům, kteří chtějí do práce?

Může. Na druhou stranu se nebavíme o školském zákonu, který se týká kvality vzdělávání. Neřekl jsem, a to je důležitá věc, že naše školky patří ke světové špičce z hlediska úrovně. Pokud mezi čtyřleté nebo pětileté děti dáme jednoho dvouletého drobečka nebo dva, tři, tak učitelka jim bude muset věnovat devadesát procent času, to dítě bude stejně uplakané nebo počůrané. A celá kvalita školek půjde do pekel. To je něco, proti čemu jsem.

Lidé, kteří chtějí pomáhat maminkám, sociálně slabým nebo silným, ať to řeší přes ministerstvo sociálních věcí, nikoli přes sociální zákon.

Váš pocit o uplakaných dětech a upracovaných učitelkách v případě dvouletých dětí, to je váš dojem, nebo jste si provedl i nějaký výzkum nebo přehled o současném stavu? Řada školek zejména v menších obcích dvouleté děti má.

Některé dvouleté děti tam chodí. Má novela nezakazuje, aby dítě mladší tří let nemohlo chodit do školky. Je řada obcí, kde když tam dítě do školky chodí pár dní v týdnu, školička je malá, zvládnou to. Když se bavíme většinově, tak stanovisko školek je jasné. Ne nadarmo podepsalo 15 tisíc učitelek a ředitelek školek petici. A kam jsem přišel, tak učitelky ze školek se na mě vrhaly s díky, že to chtějí zrušit. Některé vyjadřovaly, že jinak v tom systému nebudou, že kvůli tomu nestudovaly. Je to věc, když se ptáte v terénu, naprosto jednoznačná.

Ale nějaký konkrétní průzkum jste si nedělal?

Na co konkrétní průzkum?

O tom, jak to funguje ve školkách, kam dvouleté děti chodí.

Všichni relevantní psychologové vám řeknou, že kolektivní vzdělávání je dobré pro děti, které jsou zralé pro předškolní docházku. Pro tříleté děti, nikoli batolata. To jsou věci odborné. Co se týče školek, většina z nich se proti tomu staví, celé kraje a podobně. To je také výzkum. Když se podíváme na hlasování na facebooku, tak tam je to také jasné. A poslanci to v prvním čtení rozhodli 139 ku 7. To jsou řekněme ty průzkumy.

'Děti patří do rodin'

Hovoříte o tom, že dvouleté děti do školek nepatří, že by měly být raději se svými rodiči. Proč podle vás menší děti mají být v kojeneckých ústavech?

Děti mají vyrůstat v rodině. To je moje stanovisko.

Narážím na váš komentář pro deník Právo. Psal jste o dětech, které jsou v pěstounské péči. Psal jste o pěstounech za úplatu. Kritizoval jste velký nárůst pěstounské péče, a naopak jste se zastával té ústavní péče. Tyto děti podle vás patří do ústavu? A proč?

Děti patří primárně do rodin. Pokud rodiče zemřou nebo selhávají, musí to začít řešit stát. Jsem dlouhodobým odpůrcem novely zákona, která byla přijata. Nemyslím, že mělo být přijato pěstounství za úplatu. Má to být dobré srdce lidí, kteří se chtějí starat o jiné děti.

Všechny světové výsledky ukazují, že tam, kde se zavedlo placené pěstounství, dramaticky ubyly děti osvojené, protože to jde proti tomu. Situace v České republice ukazuje, že spousta dětí stejně končí v ústavech a jen tímto se to spasit nedá. Nejsem velkým příznivcem změny, která trochu podle norského vzoru nastala, a vystupoval jsem proti tomu.

Je podle vás lepší ústavní kojenecká péče, nebo placená pěstounská péče, péče profesionálních placených pěstounů, kteří to mají jako zaměstnání?

Když se podíváme třeba do Norska, tak se ukazuje, že rodiče už často dítě neuvidí. Dítě je ideálně v rodině. Když rodina zahyne nebo nefunguje, otec je ve vězení, matka alkoholička, zasahuje stát pomocí sociálky a nějak se o to dítě stará. A pak jsou možnosti, jak může postupovat. Ideálně dítě v rodině nebo dítě osvojené. Nejsem fanoušek dočasného pěstování dětí. Vím, že to je móda ve většině skandinávských zemí. S velkou podporou se to snaží implementovat i k nám, ale já jsem proti tomu opakovaně vystupoval. Nerad bych se dožil toho, že se dožijeme situace, jako je v Norsku.

Jaké jsou konkrétní výhody, proč je ústavní péče pro dítě lepší než péče pěstounská?

Zejména z důvodu, když je šance, že dítě se navrátí do původní rodiny.

To je ale u pěstounů také.

Ano. Známe spousty případů, třeba teď ze severu Čech, kdy jsou děti pěstovány prarodiči, protože je to výhodnější sociální dávka než jen normální dávky. Protestuji proti placenému pěstounství. Nikomu nebráním, když má někdo tři děti a vezme si čtvrté z dětského domova domů, tak myslím, že skončí v nebi. Na druhou stranu nechápu, proč by to měla být věc placená daňovými poplatníky.

Neuznáváte, že by to mohla být práce jako každá jiná, když se někdo jako pěstoun stará o čtyři děti?

Myslím, že to není práce. Úkolem státu je o děti se postarat a ne roztáčet spirálu, kterou jsem se tady snažil popsat.

Odlišné názory v ODS na Sýrii

Velmi ostře jste komentoval víkendový útok na Sýrii. Napsal jste na svoji facebookovou stránku: „Šílenci, fakt jsou schopni rozpoutat jadernou válku.“ Konzultoval jste svůj postoj s někým z kolegů z ODS?

Nekonzultuji žádný svůj facebookový status s nikým, maximálně někdy s přítelkyní. Nekonzultoval jsem ani tento. Věnuji se veřejným věcem, říkám, co si myslím, a u toho hodlám setrvat i nadále. to, že americký prezident tweetuje: Těšte se na rakety, a Rusové tweetují, že je sestřelí a zaútočí na odpaliště, je věc, ze které mrazí. Myslel jsem, že můžeme skončit v jaderném konfliktu. Toto porušení mezinárodního práva úderů na Sýrii skutečně nepodporuji.

Předseda ODS Petr Fiala se naopak za útok spojeneckých zemí na Sýrii postavil. Ve svých komentářích se obul do všech, kteří je kritizují a zpochybňují. Označil je za služebníky Moskvy. Jak se vám to poslouchá? Jste také služebníkem Moskvy?

Nekomentuji výroky jiných politiků, zejména za naši stranu. Aktivní přitakávání čemukoli, co se stane, je z humáního hlediska špatné, z politického hlediska hloupé a nebudu to dál komentovat. Neschvaluji ani mučení na Guantánamu. Neschvaluji ani to, že ve válkou zmítané Sýrii, kde Turecko likviduje Kurdy, kde masově řezali hlavy na náměstích v oblastech ovládaných takzvanými opozičními skupinami. Skutečně to nepodporuji, i kdybych byl v ODS jediný, a to zdaleka nejsem.

Jste velmi viditelný člen ODS. Váš stranický kolega, europoslanec Jan Zahradil - specialista na zahraniční politiku v ODS - glosoval vaše názory v Událostech, komentářích slovy: „Mám rád ostré názory Václava Klause mladšího v jiných oblastech, tady si myslím, že to příliš netrefil, že nečte dobře geopolitickou situaci, geopolitický kontext. Spíš podlehl zkratkovitému, facebookovému hodnocení celé situace.“ Co na to říkáte?

Dlouhodobě absolutně nesouhlasím s politikou, jakou dělá svobodný svět na Blízkém východě. Vznikla hysterie, jak má Saddám Husajn zbraně nukleárního ničení. Vznikla z toho válka, vznikl z toho rozvrat části světa, vznikla z toho migrace. Pak se ukázalo, že tam žádná taková zbraň není. Podobně nesmyslně se reagovalo ohledně Libye.

Když chci páchat dobro a demokracii, tak tam musím jít, vyslat tam své vojáky, kteří tam budou umírat. Dobro a zlo musí být tak jasné, že mi to lidé v Americe nebo České republice uznají, ale vystřelovat rakety ze 100 kilometrů vzdálených lodí nebo bezpilotními letadly shazovat bomby někdy mnohem ničivější než chemické zbraně, to je věc, která žádné dobro ani demokracii nenapáchá.

Takže si myslíte, že Jan Zahradil je ten, kdo čte špatně geopolitickou situaci?

Nějaké další volby ukážou, kdo čte dobře geopolitickou situaci nebo i další vývoj.

Když sleduji názorové rozpory mezi vámi a některými představiteli ODS, napadá mě, jestli se cítíte v ODS konformně s takovými názory, když většina vašich představitelů zastává nebo veřejně artikuluje jiné.

Jedna věc je, co zastávají, jedna věc je, co si skutečně myslí. Tam už to tak dramatické není. ODS je poměrně široce názorově rozkročená, jak v názorech na EU, tak v názorech na zahraničněpolitické otázky i na záležitosti týkající se lidské svobody v České republice. Jsem jeden z výrazných představitelů jednoho křídla nebo směru. Jinak pan Zahradil je poměrně často na mojí straně, například co se týká Evropské unie, takže není to jednoduché.

Ale to je situace celé politické scény. Sociální demokracie je výrazně rozdělená. Ani u zákona o dvouletých dětech všichni nehlasovali spolu s paní Valachovou (exministryní školství Kateřinou Valachovou). Spousta tradičních stran je silně rozpolcená. Svět se strašně mění a nové výzvy, otázky, dělící čára probíhá jinudy. V něčem je to normální.

Není to ale tak, že byste se cítil názorově blíže třeba komunistické straně nebo SPD, kde zrovna v těchto otázkách vaše názory mají k jejím představitelům skutečně blíže?

Vojenské údery by se měly dělat podle mezinárodního práva a rozhodnutí OSN, nikoliv ad hoc. Možná v tomto bych měl blízko k nějaké takové straně. Když si vyjedete hlasování, tak ve všech daňových a dalších tisících zákonech hlasuji s ODS, a ne s levicovými stranami.

'Smyslem politiky je vládnout'

Jak se díváte na průběh vyjednávání o složení vlády. Půl roku po volbách vláda s důvěrou pořád neexistuje. Myslíte si, že ODS přijala správnou taktiku, že se rozhodla s hnutím ANO a Andrejem Babišem nevyjednávat o vládní spolupráci?

Nejsem vrcholný představitel ODS, takže ode mě jakákoli slova možná budou znít kriticky. Z krátkodobého hlediska to nějaký efekt nese, je to správná strategie.

Hledím trošku dál a myslím, že jestli vznikne vláda ANO a ČSSD, tak nevím, co budu za tři roky říkat učitelkám, protože ony chtěly změnu. Nevím, co budeme říkat živnostníkům, jestli nějací zbydou, jestli bude vláda ANO a KSČM, ČSSD a majetková přiznání každých čtrnáct dní a buzerace živnostníků. Patřím k těm, kteří si mysleli, že máme hájit své programové zásady a zkusit vládnout, ale ve svém poslaneckém klubu jsem s tím ve většině nebyl.

Po volbách jste říkal, že nejste stoupencem kádrování politických oponentů. Vy sám byste volil i taktiku vyjednávání s Andrejem Babišem i s ohledem na to, že je trestně stíhaným předsedou hnutí ANO?

Smyslem politiky je něco pro lidi prosadit. Smyslem politiky není moralisticky kvičet, to můžete psát do novin. Měli byste se snažit lidem něco ulehčit, ubrat jim nějaké zákony a podobně. Nejsem přesvědčen, že ANO je náš ideální partner.

Na druhou stranu ve školském výboru se většina jejich poslanců chová racionálně, spolupracuji s nimi věcně a nemám s tím problém. Myslím, že politická strana má zkusit vládnout, má dát jasné podmínky, nějaké garance. Pro občany České republiky, živnostníky, lidi, kteří pracují, by to bylo určitě lepší než vláda KSČM a ANO.

Jak se díváte na slova Andreje Babiše, který o vašich voličích řekl, že jsou to ti, kteří neplatí daně? Je to někdo, s kým se dá vést seriózní politické jednání z pozice ODS?

Lidé říkají leccos, tohle vyjádření považuji za velice hloupé. Myslím, že od moc lidí už hlas nedostanou. Je to problém pana Babiše, co dokáže zkratkovitě říci. Nemá to rozmyšlené. Urážet voliče cizích stran je něco, co bych nikdy neudělal. V příštích volbách budu chtít hlasy současného ANO.

Říkal jste, že současná taktika ODS možná nese krátkodobě body. ODS bude potřebovat minimálně udržet svou pozici v podzimních volbách, a to jak komunálních, tak i senátních volbách. Jaký výsledek bude pro ODS úspěch? Nebo nebude neúspěch?

Nedá se to měřit na číslech, protože vždy vyjde, že vyhráli nezávislí kandidáti, kteří jsou v každé vesnici. Je jich 76 procent. ODS by potřebovala obsadit velká města, to je úkol, který před ní stojí. Moc jich nemáme.

Měla by v Praze mít ODS ambici vyhrát volby?

Nedovedu si představit, že někdo kandiduje do voleb a nemá ambici vyhrát. Smyslem politiky je vládnout. Musíte se snažit přesvědčit většinu voličů tak, abyste dokázali vládnout.

Už má ODS jasno, kdo bude jejich lídr pro komunální volby v Praze?

Hlava mi to nebere. Má kandidovat paní Udženija, místopředsedkyně strany, tak není jediný důvod, aby nebyla lídrem. Slyšel jsem někde, že jim vyšel průzkum, že je málo nevím co, tak se schová za pana doktora Svobodu. To mi přijde neuvěřitelné a doufám, že jakožto členka vedení se postaví do čela a povede kandidátku, jinak by to bylo dosti trapné.

Řekl jste, málo nevím co?

Málo známá, nevím to přesně. Jsou to věci z kuloárů. Slyšel jsem, že se uvažuje, že by to vedl pan docent Svoboda. Doufám, že to nenastane. Budu se snažit, aby to nenastalo.

A pokud by to nenastalo, tak byste to považoval za selhání vaší místopředsedkyně? Kdyby se nepostavila do čela komunální kandidátky?

Je to trapné. To je jako kdyby pan profesor Fiala kandidoval do parlamentu a místo sebe by v Brně vystrčil nějakého lékaře, to se přeci nedělá. Když tu politiku dělám, tak jdu do toho čelem, chci být jednička. Tyto praktiky nechápu.