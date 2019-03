Klaus starší by podobného poslance doslova vyhodil dveřmi, říká Stanjura o vyloučení Klause mladšího

Výkonná rada ODS v sobotu ze svých řad vyloučila Václava Klause mladšího. Podle oficiálního zdůvodnění svým jednáním dlouhodobě poškozoval dobré jméno strany, nerespektoval stranické hodnoty, principy nebo program. Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura v Interview Plus řekl, že se to chystá uzavřít bez hysterie a silných slov. Praha 20:53 20. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zbyněk Stanjura (ODS) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Nevidím v tom nic dramatického. Kdybychom se rozešli s někým jiným, kdo nemá tak zvučné jméno, tak by to nevzbudilo takovou pozornost…Udělali jsme to, protože jsme museli,“ řekl Zbyněk Stanjura ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Vyloučení poslance Klause mladšího bylo jen formálním potvrzením faktu, že se s ODS programově a politicky vlastně už dávno rozešel.

„Každá strana by se určitě rozešla se členem, který ve volbách podporuje protikandidáta, který veřejně říká, že v evropských volbách volit nepůjde, a který vystupuje proti základním programovým cílům a hodnotám strany,“ dodal.

Jako dva dospělí lidé

Stanjura se s Klausem ml. ještě osobně nesešel, protože je na zahraniční služební cestě, ale schůzka by měla proběhnout příští týden, „kde si spolu sedneme a jako dva dospělí lidé ten příběh taky uzavřeme“.

Tím, že Klausovi ml. zaniklo členství ve straně, přišel i o členství v poslaneckém klubu. „Chci ho požádat, abychom vyřešili otázku předsedy školského výboru. Ten post náleží podle politických dohod našemu klubu a logicky tak chceme, aby předsedou byl náš člověk.“

Stanjura ale nepředpokládá, že by spolu přestali mluvit. „Já komunikuji se všemi, je nás tady 200 poslanců, a budu komunikovat i s Klausem mladším jako nezařazeným poslancem. Není to nic osobního a myslím, že to zvládneme jako dospělí, bez hysterie a zbytečně silných slov.“

Jméno nového kandidáta na předsedu výboru zatím neví, ale není prý důvod jakkoli spěchat.

Otec chrání syna

Bývalý prezident a také předseda ODS Václav Klaus v posledních několika dnech několikrát v médiích řekl, že se „za jeho éry“ ze strany nikdy nevylučovalo, přestože názory byly nejrůznější. Stanjura na tu dobu s úsměvem zavzpomínal.

„Pamatuji si jako řadový poslanec na Václava Klause staršího v ODS. Ta představa, že jeho poslanec podporuje protikandidáta v senátních volbách, je nepředstavitelná… On by ho doslova a do písmene vyhodil dveřmi z klubu. Rozumím tomu, že otec chrání syna. To je normální v každé rodině. Je trošku úsměvné, když je synovi 50 a otec na jeho obhajobu vystupuje dnes a denně v médiích.“

Klausovi ml. teď prý nabídlo spolupráci hned šest menších stran. Jeho otec zase nevyloučil vznik úplně nového politického subjektu. Nemohl by být novým a přímým konkurentem ODS?

„To já nevím, my se soustředíme na sebe a své kandidáty a program. V zásadě je mi to jedno,“ odpověděl předseda klubu poslanců.

Vznik nové politické strany a boj o stejné voliče ale vylučuje. „Klaus starší není v ODS už 11 let. Podporoval Svobodné, pak dělal kampaň Janě Bobošíkové a dostali 0,4 %. Pak zase nějaké obskurní Alternativě pro Česko, jezdí na mítinky Alternativy pro Německo (AfD), to je ale protičeská strana, která chce zrušit Benešovy dekrety. Takže bychom se s ním stoprocentně neprali o ty stejné voliče,“ dodává předseda poslaneckého klubu ODS.

Proč považuje únik interního průzkumu ODS, ve kterém se měl Klaus ml. objevit jako nejpopulárnější politik strany, za trestný čin?

„Byla to krádež. My jsme si objednali a zaplatili průzkum a nikomu jsme nedali svolení k publikaci. Ale je pravda, že mezi voliči ANO, SPD a KSČM byl Klaus mladší populárnější než předseda Petr Fiala. Mezi těmi našimi je to přesně naopak.“