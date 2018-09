‚Sociální sítě ať mažou jen příspěvky o genocidě.‘ Klaus mladší chystá zákon o svobodě slova na internetu

Poslanec ODS Václav Klaus mladší chystá předlohu, která by až na některé výjimky zaručovala svobodu slova na internetu, zejména na sociálních sítích. O plánu hovořil na pondělním semináři pojmenovaném Svoboda projevu a právo občana na pravdu, který pořádalo ve sněmovně hnutí SPD Tomia Okamury. Klaus řekl, že provozovatelé sociálních sítí by měli blokovat jen příspěvky nabádající ke genocidě a podobně. Návrh by mohl podat na podzim.

