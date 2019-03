Kupka: Klaus mladší dává najevo, že v ODS být nechce, výrok o židovském výboru byla poslední kapka

Vedení ODS bude rozhodovat o vyloučení Václava Klause mladšího z poslaneckého klubu strany. Názorový rozdíl mezi ním a stranou je podle místopředsedy ODS Martina Kupky patrný. Nezpůsobí to rozkol uvnitř občanské demokratické strany? Martin Kupka byl hostem pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 8:06 16. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Kupka | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Sobotní výkonná rada by měla jednat o případu Václava Klause mladšího. O čem přesně? Budete jednat o jeho vyloučení z poslaneckého klubu nebo vyloučení ze strany?

Budeme se nepochybně vracet k té výzvě, kterou adresovali Václavu Klausovi mladšímu poslanci. A zároveň se třeba budeme bavit i o těch posledních výrocích, protože se ukázalo, že u toho naprosto nemístného příměru nezůstalo, že jsme se teď dočkali dalšího přirovnání. K přirovnání plánu Emmanuela Macrona k Mein Kampfu. Pro mě Macron taky není politik mého srdce, ale takové přirovnání prostě nepatří do veřejného prostoru, nepatří do politiky.

Kdybych se tedy ještě jednou ale zeptala, o čem budete v sobotu jednat, jestli tedy to bude ono vyloučení z poslaneckého klubu nebo z Občanské demokratické strany?

Budeme jednat o tom, jak se s tím vypořádat, protože vypořádat se s tím nepochybně musíme. Zatím nám Václav Klaus vzkazuje prostřednictvím svých výroků a prostřednictvím svých gest, že vlastně v ODS moc být nechce a že by mu možná vyhovovalo, kdyby ho ODS opravdu vyloučila. Tak uvidíme, nechci předjímat. Výkonná rada bude zítra (v sobotu, pozn.red). Budeme diskutovat o tom, jak se s tím občanští demokraté vypořádají.

Dali jste Václavu Klausovi mladšímu čas na rozmyšlenou, jak se k vaší výzvě postaví. Nicméně on vám obratem vzkázal, že ze strany sám dobrovolně odcházet nechce. Pozvali jste ho na to zítřejší jednání výkonné rady?

On není členem výkonné rady a myslím, že i po těch posledních projevech a gestech dává opravdu sám najevo, jak to vlastně myslí a co chce on sám. Byť naoko říká, že z ODS odcházet nechce, ale ten názorový rozdíl je patrný. Je patrný nejen v těch posledních výrocích, ale je patrný v dlouhé době. Konkrétní příklad - ODS přece říká dlouhodobě, že chceme Evropskou unii, která toho bude dělat méně, ale bude to dělat lépe. A vyjádření, že má Česká republika z Evropské unie odstoupit - mezi tím je taková propast, že to není únosné pro to, aby nám voliči rozuměli a vnímali ODS jako srozumitelnou a její vzkazy před volbami jako jasné.

Mimochodem, proč jste jako poslanecký klub rovnou Václava Klause mladšího nevyloučili?

Mohli jsme, ale mimochodem takové gesto já pokládám i za politicky zralé a správnější. Je to výzva adresovaná jemu, se kterou se může nějak vypořádat. Jak to dělá, mě tedy nenaplňuje žádnými pozitivními dojmy.

Kdy občanští demokraté naposledy o podobném vyloučení nějakého svého čelného politika rozhodovali? A teď myslím rozhodovali kvůli tomu, že se názorově rozešli?

Vím, že se to dělo v okamžiku, kdy se ODS štěpila a vznikala Unie svobody. Tehdy tam taková rozhodnutí byla a týkala se právě názorů. Z nedávné doby o takových případech nevím, ale k těm vyloučením také docházelo a ODS jako každá politická strana musí mít také nástroj, jak se zachovat v okamžiku, kdy opravdu názorová výlučnost znamená poškozování politické strany, protože se stává nečitelnou. Není to nic výjimečného. Děje se to ve světě a koneckonců politická strana je tu od toho, aby vyjadřovala, chce-li být politickou stranou, nějaké názory, nějaké hodnoty. ODS zůstává v tomhle směru širokou politickou stranou. Stále u nás jsou lidé, kteří budou mít v rámci standardní škály jiné akcenty. Ale tady se ocitáme v situaci, kdy už to je na úkor politické strany, kdy to znamená pro politickou stranu nečitelnost.

Poslední kapka

Jaké jsou vaše vlastní důvody, proč už Václav Klaus pro vás do ODS nepatří? Jaké jeho politické postoje krom těch, které jste teď zmiňoval, by to byly? Skutečně pro vás osobně ta poslední kapka bylo přirovnání Poslanecké sněmovny k židovskému výboru? Je to, tuším, výrok ze začátku tohoto týdne, nebo už to byly výroky předchozí?

To byla spíš poslední kapka, protože podpora protikandidáta občanských demokratů v senátních volbách je přece také jasná zpráva o tom, kde chce vlastně být a jestli s tou politickou stranou dýchá.

„Podpora protikandidáta občanských demokratů v senátních volbách je přece také jasná zpráva o tom, kde chce vlastně být a jestli s tou politickou stranou dýchá.“ Martin Kupka

Což byla podpora kandidáta SPD Ladislava Jakla.

To je jeden konkrétní příklad. Tehdy také Václav Klaus mladší dostal žlutou kartu zcela logicky a od té doby uplynul čas a jeho reakce je taková, jaká je. A je to celá řada dalších názorů. Jeho hodnocení české účasti v Afghánistánu a zároveň členství v NATO. Pro mě je přesně tohle vyjádření hodnot, které ODS dlouhodobě drží a nemá je přestat držet. A v okamžiku, kdy se v této oblasti objeví tak protichůdný názor, tak to samozřejmě politickou stranu poškozuje a přinejmenším znedůvěryhodňuje to, když já naopak třeba říkám nebo předseda Fiala říká, že jsme jednoznačnými zastánci naší účasti v NATO a co víc, že dokonce si nedovedeme představit, že by měla Evropská unie vymýšlet nějakou alternativu.

Jak těžké je pro dnešní ODS rozhodování o Václavu Klausovi mladším? Ptám se s odkazem na to, kolik takzvaných klausovců ještě v ODS je? Kolik lidí, kteří přece jenom pamatují časy s otcem Václavem Klausem starším, kteří podporovali jeho politiku - a jsou takoví mezi vámi, například poslanec Jan Skopeček za Středočeský kraj také nehlasoval pro výzvu směřující k Václavu Klausovi mladšímu.

Ani pro mě to není jednoduché, protože s Václavem Klausem mladším se potkáváme, na mnoho věcí máme názor podobný, v některých se rozcházíme. To je jak v politice, tak v běžném životě přirozené a v okamžiku, kdy to dospěje do toho stadia, do kterého to podle mě dospělo, tak to vyžaduje řešení a politická strana to prostě řešit má. Jak těžké to bude? Jako každé takové rozhodnutí. To opravdu není úplně jednoduchá věc, ale v tomto případě je opravdu nezbytná, pokud bychom dál neměli ztrácet například i své voliče, protože nám nebudou rozumět.

