‚Dlouhodobě poškozuje dobré jméno strany.‘ Výkonná rada vyloučila Klause mladšího z ODS

Výkonná rada ODS zrušila členství Václava Klause mladšího ve straně. Rozhodnutí bylo jednomyslné. Klaus se proti němu může odvolat a rozhodovat bude revizní komise. Klaus se s ODS podle některých občanských demokratů už déle názorově rozchází. Na sobotní zasedání výkonné rady ho špičky ODS nepozvaly. Praha 17:35 16. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Důvod je jasný. Dlouhodobě poškozuje dobré jméno Občanské demokratické strany. A dělá to i přes to, že byl několikrát varován a dostal něco, co jsme nazvali žlutou kartou,“ řekl šéf strany Petr Fiala.

Konkrétně Vyčetl Václavovi Klausovi mladšímu, že nerespektuje principy a program ODS, veřejně útočil na členy poslaneckého klubu ODS a další kolegy ze strany, v senátních volbách podpořil protikandidáta ODS.

„Václav Klasu mladší otevřeně podporuje vystoupení České republiky z Evropské unie, zpochybňuje účast vojáků na zahraničních misích a účastní se akcí pořádaných problematickými organizacemi,“ dodal Fiala.

Petr Fiala

@P_Fiala V.Klause ml. jsem přivedl k ODS já, i přes výhrady některých mých kolegů. To, že poté nebyl loajální ke mně, bych bez problému přešel. Že však není loajální k ODS, k jejímu programu, hodnotám a principům však nadále přecházet nelze. I proto mu dnes VR ODS zrušila členství v ODS. 42 364

Zbyněk Stanjura řekl, že se zánikem členství ve straně automaticky zaniká také členství v poslaneckém klubu ODS. Klaus mladší je ale také za občanské demokraty předsedou školského výboru sněmovny. „Na základě politických dohod připadá místo předsedy školského výboru ODS a podle toho se zachováme,“ uvedl..

Sněmovní frakce ODS se už ve středu distancovala od Klausových slov z předchozího dne, kdy přirovnal schvalování zákonů daných unijními předpisy k rozhodování židovských výborů o složení transportů do nacistických koncentračních táborů. Klause mladšího vyzvala, aby klub opustil. Klaus výzvu nevyslyšel. Připustil, že jeho příměr byl možná „příliš drakonický“.

Radiožurnál se Václava Klause mladšího pokusil oslovit, ale ten má nedostupný mobilní telefon. Reagoval ale na sociálních sítích. „Kdybych byl předsedou strany a měl tam řadového poslance Profesora Fialu, nikdy bych ho nevylučoval, nebál se, že mě zastíní nebo mi to pokazí nebo že má jiné názory," uvedl mimo jiné.

Stanovisko Václava Klause mladšího k vyloučení z ODS 1) Kdybych byl předsedou strany a měl tam řadového poslance Profesora Fialu, nikdy bych ho nevylučoval, nebál se, že mě zastíní nebo mi to pokazí nebo že má jiné názory.

2) Toto je zároveň moje poslední poznámka k ODS. Politiku vnímám jako hájení názorů, zastupování občanů. Někdy i odvahu být sám.

Nesnáším politiku typu "Franta je hloupý nebo arogantní nebo špatný - proto volte mě".

Budu se snažit nabízet vize, pozitivní program a slibuji "neměnit své názory" - například budu vždy hájit suverenitu republiky, i kdybych byl z 10 milionů lidí poslední.

3) Nebudu se k ODS vyjadřovat také z důvodu, že se spoustou členů budu v budoucnosti spolupracovat. Nejenom s těmi, co mě podpořili v posledních dnech.