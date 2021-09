Exprezident Klaus opustil nemocnici. Hospitalizován byl od úterý kvůli vysokému tlaku

Podle deníku Právo strávil Klaus o víkendu v nemocnici dvě noci a v pondělí ho lékaři propustili domů. V úterý ráno se ale do nemocnice vrátil.

Klaus v pátek novinářům řekl, že měl velmi vysoký tlak a žaludeční komplikace. Lékaři mu předepsali léky, nyní se podle svých slov cítí dobře. Na novinářský dotaz poznamenal, že se u něj nedá očekávat dodržování klidového režimu, a z nemocnice zamířil do svého institutu.

Osmdesátiletý Klaus neměl v minulosti zdravotní problémy často. Jeho zdraví média sledovala v roce 2008, kdy podstoupil operaci kyčelního kloubu. V roce 2012 se podrobil operaci šedého zákalu. Na konci letošního února onemocněl covidem-19 – pozitivní test měl po přednášce pro studenty Vysoké školy ekonomické. Po vyšetření v nemocnici se odjel léčit domů.

Ve úterý nastoupil do Ústřední vojenské nemocnice i stávající prezident Miloš Zeman, a to kvůli plánovaným vyšetřením. Ta u něj nezjistila žádná nemocnění, která by jej ohrožovala na životě. Lékaři pouze konstatovali, že stávající hlava státu trpí dehydratací a mírným vyčerpáním, informovala ve čtvrtek Kancelář prezidenta republiky. Klaus mu při odchodu popřál, aby se cítil lépe.