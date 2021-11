Komunismus podle Klause neporazili studenti. U Hlávkovy koleje mluvil i o klimatu a pandemii

Pád komunismu měl globální charakter, komunismus neporazili ani naši studenti, ani naši disidenti, zhroutil se jako každý podobný namyšlený pokus násilím potlačit lidskou svobodu, řekl při středeční pietě bývalý český prezident Václav Klaus. Na místě, kde nacisté 17. listopadu 1939 zatýkali studenty a odváželi je do koncentračního tábora, řekl, že pošlapání památky statečných studentů o 50 let později se stalo poslední kapkou, jíž pohár přetekl. Praha 10:30 17. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý prezident Václav Klaus na oslavách 17. listopadu u Hlávkovy koleje v Praze | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

„My, ke kterým 17. listopad 1939 dodnes nepřestal naléhavě promlouvat, my, kteří jsme aktivně prožili události listopadu 1989, začínáme mít obavu, že se navracejí časy, o nichž jsme si mysleli, že se už nikdy vrátit nemohou,“ řekl Klaus, který patří ke kritikům opatření proti šíření pandemie koronaviru.

Za své vystoupení loni 28. října, kdy neměl navzdory tehdejším vládním opatřením nasazenou roušku, dostal pokutu. Odvolal se proti ní, považuje ji za politický akt.

„Musíme se soustředit spíše na to, co nás spojuje, než co nás rozděluje. Složité otázky, které nás čekají, dokážeme v budoucnu rozřešit jen tehdy, pokud je budeme řešit společně. Jsem hrdý na to, že v důležitých historických momentech i nedávno při epidemii covid byli naši studenti a pedagogové připravení, odhodlaní a stateční. Věřím tomu, že tomu tak bude i v budoucnu,“ řekl ve středu rektor UK Tomáš Zima.

Také předseda Studentské komory Rady vysokých škol Michal Farník připomněl odvahu a hrdinství českých vysokoškolských studentů z obou přelomových dob.

„Čeští studenti jsou považováni za vůbec první, kteří zvedli svůj hlas proti nacistickým utlačovatelům,“ připomněl a dodal, že o 50 let později projevili svoje odhodlání bojovat za svobodu a demokracii při demonstracích proti komunistickému režimu.

„Dědictví odvahy, hrdosti, cti a překonávání těch nejtěžších překážek pro vyšší dobro si jako studenti neseme i dnes. Oproti letům 1939 a 1989 nesrovnatelnou, avšak důležitou ukázkou je zapojení studentů do boje s pandemií, kterou někteří z mých předřečníků zbytečně bagatelizují,“ řekl a sklidil za to veliký potlesk přítomných.

Připomínání historických událostí podle něj studenty motivuje k tomu, aby se snažili aktivně zlepšovat společnost. „Nikde jinde na světě nemají studenti takový vzor jako my tady v České republice a na Slovensku,“ řekl.

‚Vnucování utopie‘

Pořadatelé piety u Hlávkovy koleje Klausův projev označili jako hlavní z těch, co zde zazněly. Klaus ve středu uvedl, že je lidem opět vnucována utopie, která o sobě prohlašuje, že je založena na vědě.

„Opět jí má být – ve jménu údajných vyšších cílů – obětována svoboda jednotlivce. (...) Tak jako ve smutných dobách minulosti jsou po současných generacích požadovány oběti, které prý zaplaší epidemii a které za několik staletí údajně pomohou vývoji teploty na naší planetě,“ řekl.

Exprezident je dlouhá léta známý i tím, že odmítá teorie o globálním oteplování. „Říkají nám, že je člověk nepřítelem budoucnosti, říkají nám, že máme obětovat prosperitu a budoucnost naší země a osudy svých dětí a vnuků chiméře boje s podnebím,“ uvedl.

Odkaz 17. listopadu podle něj optimisticky naznačuje, „že hlasatelé a propagátoři nové jediné pravdy nakonec prohrají a že prohrají stejně, jako prohráli jejich předchůdci v roce 1939 a v roce 1989. Je dobře, že si tento odkaz stále připomínáme,“ řekl.

Tradiční pietní vzpomínky k uctění památky studentů Hlávkovy koleje, se zúčastnili i prorektor ČVUT Radek Holý, rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima a předseda Studentské komory Rady vysokých škol Michal Farník.

Oslavy výročí 17. listopadu sledujeme v online reportáži.