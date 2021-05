Klaus měl jako ministr financí poslat do Sovětského svazu 1,3 miliardy dolarů. Tajnou půjčku odmítá

Ministerstvo financí vedené Václavem Klausem tajně odeslalo na přelomu 80. a 90. let do Sovětského svazu půjčku přibližně 1,3 miliardy amerických dolarů, píší úterní Hospodářské noviny. Peníze půjčené na základě dohody uzavřené komunistickou vládou Ladislava Adamce se staly součástí mnohamiliardového dluhu, ze kterého Rusko vrátilo Česku pouze část. Klaus pro Hospodářské noviny popřel, že by o půjčce věděl.

Praha 7:39 25. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít