Je to jiný Klaus, než býval. Svými názory se vzdálil většině české společnosti, říká komentátor

Bývalý prezident Václav Klaus slaví v sobotu 80. narozeniny. Jakými kroky se výrazně zapsal do české politiky? Nejen na to odpovídal komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček. Klaus se podle něj nyní řadí ke krajně pravicovým politickým subjektům. A pokud se v prezidentských volbách objeví jen tuctoví kandidáti, tak je možné, že Klaus bude kandidovat, odhaduje. Praha 15:55 19. června 2021

Sledoval jste a komentoval celou politickou dráhu Václava Klause. Který moment z těch desetiletí se vám nejvýrazněji vybaví?

Je jich mnoho, například důvěrná chvilka, kdy mi tehdy ještě premiér sděloval, co bylo jeho nejtěžším dnem, kdy stanovoval kurz československé koruny vůči německé marce. A stanovil ho dobře. Tenkrát byl 1:15 korunám. Bylo to drahé, ale nezažili jsme velkou inflaci jako v sousedních zemích, nerozpadla se nám tady ekonomika, ba právě naopak.

Co byste označil za vrchol politického působení Václava Klause za ta léta? Jeho zásadní podíl na ekonomické transformaci, nebo dekádu v prezidentském úřadu?

Určitě to první. Zaprvé to byl Václav Klaus, který dokázal ten bývalý socialistický hospodářský systém převést na tržní model. Mnohým se nám to ne hned líbilo, ale je pravda, že je to hlavně jeho zásluha. Nebylo to tak jednoduché, celý proces transformace byl složitý.

Klausův bývalý první spolupracovník Josef Zieleniec mi vykládal, ať si to představím tak, že vedle sebe pojede souběžně několik vlaků - jeden jako ekonomická transformace, druhý humánní transformace, třetí transformace soudnictví a tak dále. A jde jen o to sladit to všechno, aby se to nesrazilo, když to bude vjíždět na jednu kolej. A ono se to tak bohužel nestalo. Ekonomická část předběhla části jiné. Některé části transformačního procesu měly velké zpoždění, například soudnictví. A to určitě nebylo dobré.

Do jaké míry ovlivňuje Václav Klaus politickou i obecněji veřejnou diskusi v Česku v posledních letech? A je v tomto směru patrný výraznější názorový posun oproti letům, kdy působil aktivně v politice?

Pan exprezident Klaus dnes nebo v posledních několika letech se výrazně posunul doprava. A co je hlavní, tak v určitém okamžiku k národovectví. Zkraje mi to připadalo jako senátor a národní socialista Klofáč za první republiky. Ale dnes to má evropský rozměr.

Komentátor Petr Nováček. | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Svými názory se zařazuje vedle krajně pravicových politických subjektů. Klasický liberální systém už mu, zdá se, nevyhovuje. Nevyhovuje mu politický systém. Je to jiný Klaus, než býval. To podle mě důvod, proč v poslední době se už neobjevuje na stránkách předních novin a v televizi. Svými názory se velice velice mnoho vzdálil od toho, co je pro významnou většinu české společnosti ještě přijatelné.

Klausův rival a souputník z předchozích dekád Miloš Zeman ve zdravici k jubileu mimo jiné uvedl, že jeho předchůdce na Hradě patří k „posledním mohykánům svobody“ a že „ještě neřekl poslední slovo“. Jak rozumíte tomu titulu a jak se vám jeví dnešní politické ambice a jeho případný návrat na politickou scénu?

No, posledním mohykánům svobody... Myslím, že Miloš Zeman si ze všech lidí nejvíce váží Václava Klause a pak dlouho nikoho. A naopak Václav Klaus Miloše Zemana a pak už dlouho nikoho. Tak beru i tohle vyjádření. Pokud svobodu chápe především jako volný trh, jako řád politických stran, jako ideologickou záležitost, tak bych řekl, že ano.

Ale svoboda je něco mnohem víc. Jsou to hlavně otázky lidskoprávní, v dnešní době zejména. A tam si myslím, že ani pokud jde o Václava Klause ani o Miloše Zemana, netkvěla jejich doména.

A co se týče návratu na politickou scénu. Ano, může být poptávka po takovém politickém proudu, jaký dnes představuje Václav Klaus. A hlavně je možné, že pokud se v příštích prezidentských volbách objeví jen tuctoví kandidáti, tak že do nich Václav Klaus půjde. A nevylučuji určitý úspěch u voličů.