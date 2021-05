‚Nic jsem tehdy nevěděl.‘ Klaus označil informace o půjčce Sovětskému svazu za předem připravený útok

Bývalý prezident Václav Klaus označil články některých médií o tom, že jím vedené ministerstvo financí tajně odeslalo na přelomu 80. a 90. let do Sovětského svazu půjčku přibližně 1,3 miliardy amerických dolarů, za neuvěřitelnou snůšku lží. O věci psaly úterní Hospodářské noviny (HN). Klaus má článek za předem připravený útok na svou osobu, eventuálně s cílem blokovat jeho případný návrat do politiky. Řekl to na úterní tiskové konferenci.

Praha 15:47 25. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít