S Václavem Kotkem se rozloučila rodina, veřejnost i bývalí kolegové z Divadla Járy Cimrmana

„V nebeské bráně se prokáže potvrzením - Václav Kotek se zasloužil o Divadla Járy Cimrmana,“ prohlásil Svěrák. Zdeněk Svěrák ve smuteční řeči připomněl, že Kotek byl členem Divadla Járy Cimrmana 43 let a v dobách nepřízně komunistického režimu vybudoval síť štací, kde mohli hrát.

Mezi množstvím květin se objevily věnce od vydavatelství Supraphon, zástupců Mikroregionu Tanvaldsko, Divadla Boleslava Polívky nebo Českého rozhlasu.

Během obřadu zazněly reprodukované skladby v podání Jana Wericha a Jiřího Voskovce (Klobouk ve křoví), Jiřího Schelingera (Holubí dům) a Waldemara Matušky (Sbohem lásko).

Posledního rozloučení se mimo jiné zúčastnili herci Miroslav Táborský, Bohumil Klepl, Eva Holubová, Bára Štěpánová, syn Václava Kotka Vojtěch nebo režisér Jan Svěrák. Většina z nich se zdráhala komunikovat s přítomnými novináři.

‚Spolupracovník i kamarád‘

„Původně jsem nechtěl nic říkat, protože byste nás měli nechat, abychom si ten smutek prožili,“ řekl novinářům Zdeněk Svěrák. „Václav Kotek byl mým spolupracovníkem třiačtyřicet roků a za tu dobu člověk pozná, jaký je to člověk. Bude nám všem chybět nejen jako velký divadelní organizátor, ale i jako kamarád. Jsem zvyklý do strašnického krematoria chodit řečnit, ale to jsou kluci v jistém věku. U Vaška je to nečekané, bylo mu teprve šestašedesát let,“ uvedl.

Václav Kotek začínal jako kulisák, od roku 1973 byl členem Divadla Járy Cimrmana. Účinkoval ve 12 cimrmanovských hrách včetně nejslavnějších kusů jako Hospoda na mýtince, Němý Bobeš či Vyšetřování ztráty třídní knihy.

Nejvýraznější roli, maršálka Radeckého, ztvárnil v inscenaci České nebe. Hrál také ve filmech svých divadelních kolegů Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka, například Kulový blesk, Rozpuštěný a vypuštěný nebo Nejistá sezona.

V roce 2007 vedl výpravu do ruského pohoří Altaj, která tam provedla úspěšný výstup na dosud nepojmenovanou horu tohoto pohoří dosahující nadmořské výšky 3610 metrů. Dobytý vrchol pak pojmenovali Hora Járy Cimrmana.