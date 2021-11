Ve věku 83 let zemřel Václav Zelenka, přeživší lidické dítě a dlouholetý starosta obce

Ve věku 83 let v sobotu ráno zemřel Václav Zelenka, přeživší lidické dítě a dlouholetý starosta Lidic. Během svého života se věnoval šíření odkazu lidické tragédie mezi širokou veřejností, uvedla na webu Památníku Lidice Jana Chourová Plachá. Zelenka byl z jedním z několika dětí vybraných nacisty k poněmčení, 82 lidických dětí zahynulo v deportačním táboře v plynovém autě. Lidice 15:01 13. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Z dětského domova Puščikovo, kde pobýval až do roku 1944, byl převezen do dětského domova Oberweis v Oberdonau, kde zůstal až do února 1945,“ uvedla Chourová Plachá | Zdroj: Profimedia

Zelenka se narodil 9. září 1938 v Kladně. „Ve starých Lidicích bydlel se svými rodiči v domku číslo popisné 87. Tatínek Václav, který pracoval v kladenských hutích, byl 10. června 1942 zavražděn u Horákova statku, maminka Žofie přežila útrapy koncentračního tábora Ravensbrück,“ popsala na webu Chourová Plachá.

V den vyhlazení obce, 10. června 1942, byl s ostatními lidickými dětmi a ženami převezen do kladenského gymnázia, kde jej nacisté společně s Hanou Špotovou a Dagmar Veselou vybrali k poněmčení.

Velmi smutná zpráva přišla z Lidic, zemřel pan Václav Zelenka. Upřímnou soustrast pozůstalým. #lidice https://t.co/Lwawv3Iary — Spolek odboje (@spolekodboje) November 13, 2021

„Z dětského domova Puščikovo, kde pobýval až do roku 1944, byl převezen do dětského domova Oberweis v Oberdonau, kde zůstal až do února 1945. Následně byl předán do rodiny Wagnerovy v Lohse, kde žil pod jménem Rolf Wagner,“ uvedla Chourová Plachá.

Nalézt se ho podařilo v květnu 1947 a poté byl repatriován zpět do Československa, kde se opět setkal se svou matkou.

S ní se nastěhoval do nově postavených Lidic. Od roku 1999 do roku 2006 byl jejich starostou a žil zde až do své smrti. Byl ženatý a měl tři syny.

Blahořečení faráře Štemberky? Poslední lidický páter věděl, že se ‚něco chystá‘, přesto zůstal Číst článek

Letos v březnu zemřela také lidická pamětnice Marie Šupíková, která se narodila v Lidicích 22. srpna 1932, její rodné jméno bylo Doležalová. Byla též mezi několika lidickými dětmi vybranými na převýchovu. Nyní žije poslední lidická žena, Jaroslava Skleničková, které je 95 let, a několik lidických dětí.

Nacisté Lidice vyhladili v červnu 1942. Ze zhruba 500 obyvatel vesnice jich válku přežilo 160. Přímo v Lidicích nacisté 10. června 1942 zastřelili 173 mužů, 16. června v Praze-Kobylisích dalších 26 obyvatel Lidic.

Pobyt v koncentračních táborech nepřežilo 53 lidických žen. V deportačním táboře bylo v plynovém autě udušeno 82 lidických dětí. Po osvobození se do Lidic postupně vrátilo 143 lidických žen a 17 dětí.