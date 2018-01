Rekonstrukce Václavského náměstí může začít. Praha získala povolení, přibudou pítka

Praha získala stavební povolení na rekonstrukci dolní části Václavského náměstí. V příštím týdnu začnou přípravné práce. Sdělil to v úterý mluvčí magistrátu Vít Hofman. Práce budou rozděleny do etap a zavřena bude vždy jen část náměstí. Předpokládaný termín dokončení je konec roku 2018. O opravě se mluví řadu let.

