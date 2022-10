Vagnerovci rekrutují i v Česku. Nováčky hledají mezi finančně znevýhodněnými nebo zločinci, říká novinář

Ruská polovojenská organizace Vagnerova skupina je obviňována z řady válečných zločinů včetně masakru v Buči. Podle zjištění britského zpravodajského serveru Middle East Eye teď Vagnerovci v důsledku velkých ztrát v bojích na Ukrajině hledají dobrovolníky i v západních zemích,včetně Česka. Server na to upozornily anonymní zdroje, přibližuje ve vysílání Plusu novinář Jan Žabka z webu Hlidacipes.org. Rozhovor Praha 10:42 9. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruská polovojenská organizace Vagnerova skupina je obviňována z řady válečných zločinů včetně masakru v Buči (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Z čeho vychází Middle East Eye, když píše, že Vagnerovci rekrutují i v České republice?

Musíme to stále brát jako novinářské zjištění, kdy oni vychází ze dvou svých zdrojů, které jsou blízké Vagnerově skupině. Jsou to ale zdroje anonymní, takže úplně nevíme přesně, co je to za lidi.

Jak probíhá nábor?

Ten nábor už byl popsaný v minulých měsících. Třeba český web investigace.cz ho popsal na příkladu jednoho z novinářů, který narazil na sociální síti Instagram na různé inzeráty, ve kterých se lákalo na práci v Rusku.

Byla to hodně dobře placená práce s tím, že k ní byly i zajímavé benefity, jako třeba pomoc k dosáhnutí ruského občanství.

Když ale novinář, který na toto narazil, zkusil o ten inzerát požádat, tak zjistil, že mu odpověděli na telekomunikační platformu WhatsApp, kde se nakonec dozvěděl, že žádná taková práce se nenabízí, ale že je možné jít na Ukrajinu do válečných oblastí a tam dělat nějakou práci za ještě mnohem větší peníze, než původně nabízeli.

Takže se rekrutuje trošku manipulativním způsobem, kdy člověk žádající o práci nakonec zjistí, že ta práce vůbec není taková, jaká myslel, a je pak lákán na velký balík peněz.

Často se rekrutuje ve skupinách, které jsou buď finančně znevýhodněné, anebo které jsou zapojené do organizovaného zločinu. A to třeba i v České republice, jak říkají zdroje Middle East Eye.

Pokud by někdo z Čechů přijal takovou nabídku, tak je to z pohledu českých zákonů, pokud vím, nelegální.

Ano. Ostatně se už v minulosti stalo, že někteří Češi na Ukrajině na straně Ruska bojovali. Jde o lidi, kteří jsou tady obviněni z terorismu. Takže v případě, že by se někdo (do Vagnerovy skupiny, pozn. red.) zapojil, se dá očekávat úplně stejný přístup.

Vazba na Kreml

Kdo jsou to Vagnerovci? Spadají pod velení ruské armády?

Oficiálně ne, ale mluví se o nich jako o oblíbených žoldácích Vladimira Putina. Oficiální spolupráce tam není, ale přesto můžeme říct, že Vagnerovci splňují pokyny, které jim udává ruské ministerstvo obrany.

Jistým způsobem jsou napojeni na Kreml a v podstatě spolupracují a dělají to, co po nich Kreml vyžaduje. Často se o nich mluví jako o lidech na „špinavou práci“, takže jsou spojováni s válečnými zločiny a s věcmi, které jdou i za hranice normální války.

Tuto spolupráci jsme mohli vidět nejen teď ve válce na Ukrajině, ale předtím Sýrii, v Libyi a tak dále.

Takzvaní Vagnerovci se tedy angažují v různých částech světa. Kdo se zaměřuje na jejich působení? Kde se dají najít věrohodné zdroje, které informují o působení Vagnerovy skupiny?

Jsou různé cesty, jak se o nich dozvědět. Lidé z Middle East Eye mají pravděpodobně tu výhodu, že je to britský zpravodajský web, který působí na Blízkém východě a v severní Africe, což jsou místa, kde Vagnerova skupina běžně funguje. Jelikož tam mají pravděpodobně svoje zdroje, tak je pro ně možné dostat se blíž k těm tajným anonymním strukturám.

Tu práci často dělají také tajné služby. Takže třeba britské vojenské zpravodajství v srpnu informovalo o tom, že se na Ukrajině počítá s tím, že je tam asi 1000 Vagnerových žoldáků.

Do třetice se k nám mohou informace dostávat i skrze signály z Ruska, případně od samotných Vagnerovců na sociálních sítích a podobně.