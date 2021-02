První vakcíny od AstraZenecy dorazí už za dva dny. Kraje ale zatím nic neví, vybraný není ani distributor

Kraje zatím nemají od ministerstva zdravotnictví žádné zprávy o tom, jak bude vypadat očkování vakcínou od společnost AstraZeneca. Vyplývá to ze zjištění Radiožurnálu. Očkovací látka od britsko-švédské firmy přitom do Česka dorazí už tuto sobotu. Stát ale zatím ani nevybral oficiálního distributora. Původní zpráva Praha 6:05 4. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vakcína od společnosti AstraZeneca | Foto: Dinuka Liyanawatte | Zdroj: Reuters

Už tento pátek by podle informací Radiožurnálu měla firma AstraZeneca ze svých belgických skladů vypravit první várky vakcín do členských zemí Evropské unie. V sobotu prvních 20 tisíc dávek dorazí do Česka.

„Vakcín bude omezený počet, a proto budou rozváženy pouze na očkovací místa,“ reagovala mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová na dotaz Radiožurnálu, zda se už ví, kolik vakcín do kterých regionů půjde.

Kraje o dodávkách vakcín zatím nic nevědí. Radiožurnál obepsal krajské koordinátory pro očkování s dotazem, zda už mají informace, kolik, jak, kdy a od koho dostanou první dodávky vakcín společnosti AstraZeneca. Případně zda už mají zprávy o tom, kdo s ní bude očkovat a komu bude distribuována. Na kraje redakci s dotazem, pro koho je vakcína určená, odkázalo samo ministerstvo zdravotnictví.

Odpověď do této chvíle dorazila od osmi z nich. Ve všech případech prakticky totožná. „Konkrétní informace nemáme,“ odepsala například olomoucká krajská koordinátorka a současně primářka Oddělení nemocniční hygieny Fakultní nemocnice Olomouc Jarmila Kohoutová.

Obdobná zpráva přišla i z jižních Čech nebo Plzeňského, Ústeckého, Středočeského nebo Karlovarského kraje. Víc informací o vakcíně od společnosti AstraZeneca nemají ani na Vysočině, zatím prý jen vybrali jedno distribuční místo.

„V současné chvíli čekáme na oficiální vyjádření o dodávkách firmy AstraZeneca od ministerstva zdravotnictví,“ napsal redakci zlínský krajský koordinátor pro očkování Jiří Lučan. Víc by se prý měl dozvědět ve čtvrtek odpoledne. Tedy dva dny před tím, než první dodávky očkovací látky od britsko-švédské firmy do Česka dorazí.

Přes 170 tisíc dávek

Ministerstvo zdravotnictví ve svém očkovacím harmonogramu z ledna očekávalo, že do Česka v únoru dorazí asi 200 tisíc dávek vakcín od společnosti AstraZeneca. Resort ale své odhady následně snížil na 80 tisíc s tím, že vakcíny přijdou nejdříve za dva až tři týdny po schválení Evropskou komisí, ke kterému došlo minulý pátek.

Ve středu pak koordinátorka pro očkování Kateřina Baťhová na jednání sněmovního podvýboru pro zdravotnictví upřesnila, že dávek dojde 130 tisíc.

Podle informací Radiožurnálu, které redakce ještě dvakrát ověřovala (naposledy ve středu 3. února), nicméně od firmy AstraZeneca dorazí v únoru přes 170 tisíc dávek vakcíny. Přijdou nakonec ve čtyřech várkách - první dvě budou po 20 tisících dávek, třetí jich bude obsahovat 50 tisíc a čtvrtá dokonce 80 tisíc.

Sobotní dodávku přijme podle informací Radiožurnálu hostivařský sklad společnosti Phoenix lékárenský velkoobchod, a.s. Redakce je s firmou ve spojení, přípravy na doručení vakcín ale její vedení zatím nepotvrdilo.

Místo doručení se může ještě na poslední chvíli změnit, pojišťovny totiž zatím ještě nestihly vybrat oficiálního distributora.

„V tuto chvíli lze s jistotou konstatovat, že tento týden distributor pro zajištění distribuce vakcíny AstraZeneca vybrán nebude,“ potvrdil Radiožurnálu výkonný ředitel Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada. Podle něj je výběrové řízení teprve na začátku.

Ministerstvo zdravotnictví proto bude muset - stejně jako v případě prvních dodávek vakcíny od americké společnosti Moderna - zajistit distribuci úvodní várky vakcín firmy AstraZeneca samo. A to tak, že nějakou z firem o distribuci napřímo požádá.

„Jedná se o jednorázově vybraného distributora, podobně jako tomu bylo u prvních dodávek vakcíny Moderna,“ upřesnila postup mluvčí resortu Barbora Peterová.

Další zpoždění

Pro skladování samotných vakcín, které lze uchovávat v běžných lednicích, ani pro jejich distribuci to nebude zřejmě žádný problém. Otázkou je, proč se ani napodruhé nepodařilo vybrat distributora včas.

„Nepochybně se to dělá pozdě. A jde to za vládou, protože pojišťovny, které věděly, že se nějakým způsobem budou muset vypořádat s vysoutěžením distributora, už koncem listopadu poslaly na ministerstvo alarmující dopisy, co tedy vlastně stát jaksi bude dělat,“ řekl Radiožurnálu výkonný ředitel Asociace velkodistributorů léčiv Tomáš Votruba.

Podle něj nejde o zásadní problém, ale takový postup nepovažuje za správný. Momentálně je navíc možné, že i druhou dodávku bude muset řešit ministerstvem vybraný distributor. „Další fáze jednacího řízení bez uveřejnění se podle všeho uskuteční až průběhu příštího a dalšího týdne,“ uvedl ředitel Balada.

Svaz pojišťoven potvrdil, že potenciální distributoři už byli osloveni, k dalšímu posunu v soutěži ale zatím nedošlo.