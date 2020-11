Dvořáček z inovativní farmacie: Česko začne očkovat proti covidu-19 nejpozději v únoru

Farmaceutický závod o vakcínu proti covidu-19 se blíží do finále. Někteří výrobci by už letos chtěli dodat vakcíny k „nouzovému užití”. Záležet ale bude na regulačních úřadech, které musí očkovací látky nejprve schválit. Nejdříve by podle ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakuba Dvořáčka měli být proočkovaní senioři a zdravotníci. „Hned poté by ale měl vzniknout precizní plán pro aktivní část populace,” řekl pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 10:55 24. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakub Dvořáček | Zdroj: Profimedia

Jak dlouho může schválení regulačními úřady trvat?

Pro tento případ postupujeme určitým zrychleným formátem, takzvaným rolling review. To znamená, že naše společnosti předkládají jednotlivé části výstupu z klinického hodnocení již v průběhu procesu. Regulační úřady tak mají k dispozici průběžné podklady, tím se liší od běžného přístupu. Díky tomu se to dá zkrátit na řádově měsíc a možná i méně.

To znamená, že se vakcíny odhadem můžeme dočkat v únoru nebo březnu příštího roku?

Myslím, že první schválené vakcíny budou v Evropě k dispozici už dříve. Německý ministr (zdravotnictví Jens Spahn - pozn. red.) prohlásil v pondělí, že v druhé polovině prosince by chtěli začít s očkováním. U nás to bude nejpozději únor, možná i dříve.

Bude podle vás stačit proočkovat zhruba polovinu obyvatel Česka, aby se šíření nemoci zastavilo? Neměl by ten poměr být vyšší?

Určitě by měl, ale v tuto chvíli má Česko uzavřenou dohodu se společností AstraZeneca a je ve finální diskuzi se společností Pfizer. Od první jmenované jde o tři miliony vakcín, od druhé okolo dvou milionu. To je zhruba dva a půl milionu obyvatel, protože jsou to dvoudávkové vakcíny.

A co se týká očkování od firmy Johnson & Johnson, u kterého stačí pouze jedna dávka?

V tomto případě se bavíme zhruba o druhé polovině příštího roku. Podobně je na tom i vakcína od firmy Sanofi, která ji vyrábí společně s GSK. Ty budou zřejmě k dispozici až v druhé polovině příštího roku.

Očkovací látky od společnosti Pfizer a AstraZeneca mají podle průběžných analýz vysokou účinnost. Už se ví, jak dlouho by mohlo očkování fungovat?

Předpokládá se, že v tuto chvíli by to mohlo být zhruba jeden rok, možná i déle. Závisí to ale i na tom, jak se bude dál virus vyvíjet.

Kampaň kvůli očkování

Mluvil jste o tom, že na začátku roku by vakcína měla být k dispozici pro čtvrtinu Čechů. Měla by podle vás například k seniorům nebo zdravotníkům putovat nejdříve?

Jsem o tom přesvědčený, ale hned poté by měl vzniknout velmi precizní plán, jak naočkovat co největší množství lidí, kteří jsou v aktivní části populace.

Když se podíváme k sousedům do Německa, tak tam mají velmi prestižní plán, ve kterém se hovoří o tom, jak jednotlivé podniky a závody budu přistupovat k očkování. To by mělo následovat. A protože jsme velmi provázání nejen s německou ekonomikou, měli bychom postupovat stejně rychle jako odběratelské státy, aby nebyly narušeny odběratelské řetězce.

Věříte, že se Češi nechají proočkovat? Podle nedávného průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas s vakcinací souhlasí jen asi polovina Čechů.

Máme tendenci mluvit o tom, že Češi jsou velmi skeptičtí k očkování. Úplně si to ale nemyslím. Když se podíváme na jiné typy, tak patříme k lepšímu evropskému průměru. Před deseti lety bych ještě řekl k evropské špičce, dnes je to spíše ten lepší průměr. Ta vůle klesá.

Nicméně to závisí na tom, jak budou ministerstvo zdravotnictví, Státní zdravotní ústav a další významní hráči, kteří informují veřejnost, postupovat. I v zemi jako je Velká Británie, která není v mnoha případech na špičce očkování, tak nyní díky precizní a dobré kampani mají zájem zhruba 75 procent veřejnosti. Je to i o tom, jak budeme pracovat s praktickými lékaři, a pak věřím, že dosáhneme potřebné proočkovanosti na to, aby se pandemie zastavila.