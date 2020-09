Zájem o očkování proti chřipce vzrostl místy i dvojnásobně. Přednost dostanou rizikoví pacienti

Chcete se letos nechat očkovat proti chřipce? Česko má od výrobců přislíbených 870 tisíc dávek chřipkových vakcín. Větší šanci, že se na vás vakcína dostane, máte, pokud patříte do rizikové skupiny. zjitil Radiožurnál. Lékaři budou letos upřednostňovat seniory, chronicky nemocné, diabetiky nebo kardiaky. Pro ně může být nemoc nebezpečná. Praha 8:02 25. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očkování, vakcína, lék, doktor, injekce, sříkačka (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Proti chřipce se letos chce nechat očkovat i paní Šárka z Prahy. V minulých letech přitom zájem neměla. „Já jsem to vždycky nechala být, ale v poslední době, když člověk celkově více uvažuje o svém zdraví, tak jsme se v rodině rozhodli nechat se očkovat,“ vysvětluje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž o očkování proti chřipce

A zdaleka není jediná, kdo změnil názor, potvrzuje praktický lékař z Prahy Josef Štolfa. „Pozoruji nárůst ve vakcinaci mezi osobami, které jsou zdravé a mladé. Ti, kdo byli rizikoví a nemocní, ti námi byli informování a většinou očkováni. Dalo by se říci, že to je v řádu deseti, maximálně dvaceti procent. Ale u osob, které neměli přímo zdravotní indikaci, zdravotní důvod k očkování, tam je nárůst velký a dá se říct, že je dvojnásobný,“ uvádí Štolfa.

Mladí a zdraví lidé ale konkrétně u Štolfy mají malou šanci, že vakcínu dostanou. Štolfa pro letošní sezonu objednal na základě zkušeností z minulých let 150 dávek. Už teď má ale asi 300 zájemců.

Konvalinka: Infikovaných je tolik, že přestáváme stíhat trasování. Bojím se, že přijdou přísnější opatření Číst článek

Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka je na tom opačně. „Mám objednáno do ordinace 400 vakcín. Aktuálních zájemců, které evidujeme, bych odhadl, že je kolem 150 nebo 180. Může nastat v některých konkrétních lokalitách a u některých doktorů k nějaké disproporci, protože tam je něco naobjednáno dopředu. A pokud je v jedné konkrétní ordinaci poptávka z nějakého důvodu poptávka vyšší, tak se může stát, že se na všechny nedostane,“ říká Šonka.

Nevyužité vakcíny

Každý rok se snaží lékaři odhadnout, kolik chřipkových vakcín využijí a podle toho je objednávají. Berou jich přitom méně než více. Protože co nenaočkují, musí nechat zničit a nikdo jim to nezaplatí. Loni takto skončilo přibližně 40 tisíc dávek. Pokud ale mají doktoři zájem o vakcíny navíc, přiobjednat už se téměř nedají.

Sdružení praktických lékařů proto řeší, jak využít vakcíny, které mohou v některých ordinacích zbýt a musely by jinak k likvidaci. „Řešíme i to, jak pacienty informovat o tom, že třeba je lékař, který ještě vakcíny má a mohl by naočkovat pacienty kolegy, který vakcíny nemá. Není to navázáno na to, jestli jsou to vaše registrovaní pacienti,“ popisuje Šonka.

Čeští vědci mají prototyp očkovací látky proti covidu. O dalším postupu rozhodne ministerstvo Číst článek

Při očkování proti chřipce lékaři upřednostňují rizikové skupiny, tedy seniory a chronicky nemocné například s diabetem nebo kardiovaskulárními chorobami. Pro ně může být nemoc nebezpečná.

Předseda České kardiologické společnosti Aleš Linhart přitom upozorňuje, že chřipka je zátěží i pro zdravé tělo. „A teď si představte, že ho dostane někdo, jehož srdce už za klidových podmínek obtížně stíhá, má srdeční selhání. Samozřejmě u tohoto pacienta může dojít ke zhoršení selhání. Dokonce to selhání může mít i fatální důsledky.“

Pro zájemce z rizikových skupin by podle odhadů Svazu zdravotních pojišťoven měli vakcíny vystačit, říká jeho šéf Ladislav Friedrich. „Je to zhruba dva miliony osob, které převyšují věk 65 let. S tím, že my předpokládáme, že z těch dvou milionů osob zhruba 600 tisíc bude mít o očkování zájem. To zhruba odpovídá trendům, které tady máme,“ tvrdí Friedrich.

Velká část seniorů se podle Friedricha zároveň léčí s diabetem nebo má problémy se srdcem. Odborníci letos více než dříve nabádají k očkování kvůli souběhu epidemie chřipky a koronaviru. Podle Svazu zdravotních pojišťoven chtělo Česko pro letošní rok původně skoro 850 tisíc vakcín. Po vyjednávání s výrobci jich bude zhruba o 20 tisíc víc.