Praktici Babišův slib o dodávce Moderny vítají. ‚Proč ale takové rozhodnutí nepřišlo před měsícem?‘

Dodávka téměř 500 tisíc dávek vakcíny Moderna do ordinací praktických lékařů, kterou ve čtvrtek slíbil premiér Andrej Babiš (ANO), je dobrou zprávou, mělo k tomu ale dojít dřív. Ve vysílání Radiožurnálu to uvedl Bohumil Seifert z České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Praktici v posledních týdnech například kritizovali, že krajští koordinátoři dávají při dodávce přednost velkým centrům, kvůli čemuž vznikl problém s nenaočkovanými zájemci. Praha 20:32 13. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Praktici si dlouhodobě stěžovali, že nedostávají dostatek vakcín a koordinátoři preferují jejich distribuci velkým centrům | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

„Objednávka bude uspokojena podle pořadí, v jakém se lékaři přihlásili. Nikdo se nedostane k další objednávce dříve než kolega, který je v pořadí po něm,“ doplnil oznámení premiéra předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivo Vondrákem (ANO) a Bohumilem Seifertem z České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Za dobrou zprávu to považuje i praktický lékař a vědecký sekretář Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně Bohumil Seifert. „Jsme rádi, že to naši zástupci vyjednali. Ovšem je nutné si klást otázku, proč takové rozhodnutí nemohlo přijít před měsícem nebo dvěma měsíci. Otevírání očkování pro mladší skupiny by bylo daleko přijatelnější,“ řekl Seifert Radiožurnálu.

Praktici si dlouhodobě stěžovali, že důvodem nedostatku vakcín v ordinacích je to, že krajští koordinátoři preferují při distribuci velká centra.

„O preferenci očkovacích center svědčí čísla, která udávají, že do nich šlo více vakcín. My dostáváme vakcíny AstraZeneca a Johnson & Johnson, které vyžadují jiný přístup. Do očkovacích center navíc chodí lidé, kteří se chtějí očkovat, my často musíme pacienty přesvědčovat,“ podotýká Seifert v souvislosti s tím, že lidé často věří více látce od firem Pfizer/BioNTech nebo Moderna - podle Seiferta situaci nepomohl ani „mýtus“, že Pfizerem a Modernou praktici očkovat nemohou.

Vláda od neděle spustí očkování skupiny 40+, oznámil Babiš. Praktici dostanou vakcínu Moderna Číst článek

Přiznává ale, že taková situace ale není ve všech krajích. „V některých krajích je přístup koordinátorů vůči praktikům vstřícnější. Největším problémem je, že v době, kdy bylo potřeba intenzivně registrovat a zaočkovat populaci seniorů, jsme část vakcín nedostali. Tak vznikli ti pacienti, kteří nejsou očkovaní. Po registraci jsme tak některé své pacienty obvolávali, aby raději šli do očkovacích center. Zavážka Moderny by to tehdy vyřešila,“ vysvětlil Seifert.

Příslib premiéra tak podle něj přichází v době, kdy už část populace, která se chtěla nechat očkovat, vakcínu už dostala. „Dnes je to otázka individuálního jednání s pacienty,“ dodal.

Změna pravidel

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO) ve vysílání Radiožurnálu však odmítl, že by koordinátoři záměrně preferovali očkovací centra. „S praktiky jsme počítali a využívali je v tom, že nám proočkovali oblast, která se týkala sociální péče. Byli nasazeni prakticky každý den,“ řekl Vondrák, podle něhož hovořit o soutěž mezi ordinacemi a očkovacími centry je „nesmysl“.

Praktici v regionu podle něj dostávají všechny dávky látek od firem AstraZeneca a Johnson & Johnson, u Pfizeru pak vidí problém v nejasných logistických pravidlech. Ta by se nejdřív musela změnit.

„Pokud se najde cesta, jak praktikům distribuovat Pfizer, tak jsme připraveni to učinit,“ dodal Vondrák.