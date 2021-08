Moderna v srpnu dodá rekordní počet vakcín, s dávkami od AstraZenecy se nepočítá

V srpnu Česko obdrží téměř 2 300 000 vakcín proti koronaviru od tří farmaceutických firem. Mezi dodavateli bude opět chybět AstraZeneca, preparáty zašle jen Pfizer, Johnson & Johnson a také Moderna. Od tohoto amerického výrobce by měl dorazit rekordní počet vakcín, přes 600 tisíc. Právě očkovací látky od Moderny budou také součástí daru, který Česko zašle na pomoc asijským zemím. Praha 6:00 3. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vakcína Moderna | Foto: Eduardo Munoz | Zdroj: Reuters

Americko-německé konsorcium firem Pfizer a BioNTech zašle v srpnu do Česka 1 567 800 vakcín. Společnost Moderna dodá přes 632 400 dávek a firma Johnson & Johnson odhadem 90 700. Vyplývá to z materiálů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), které má Radiožurnál a server iROZHLAS.cz k dispozici.

Moderna zašle v srpnu největší zásilku vakcín od zahájení distribuce na konci ledna. Dosud nejvíc dávek americká společnost předala Česku v květnu, přes čtvrt milionu vakcín. Počty dodaných vakcín se ale mohou oproti odhadům v příštích týdnech ještě měnit.

Od britsko-švédské firmy AstraZeneca by neměla v srpnu dorazit ani jedna vakcína. A to už druhý měsíc za sebou. Data ministerstva zdravotnictví a ÚZIS sice uvádějí, že stát přijal od AstraZenecy v červenci 5500 dávek, nicméně oficiální distributor očkovací látky to popírá s tím, že zásoby má už z minulých měsíců.

Podle Jana Rohrbachera z firmy Alliance Healthcare by teď ve skladech mělo být 200 až 300 tisíc dávek AstraZenecy. ÚZIS uvádí při schématu 11 dávek na lahvičku rezervu nižší, asi 80 tisíc dávek. U praktických lékařů čekají na druhé dávky AstraZenecy desítky tisíc lidí. Podle Rohrbachera jsou zásoby dostatečné i pro nové zájemce, o vakcíny od britsko-švédské firmy ale není dlouhodobě zájem.

Vláda i z toho důvodu minulý týden rozhodla, že 280 tisíc vakcín od firem Moderna a AstraZeneca pošle jako dar na Tchaj-wan a do Vietnamu. Další vakcíny bude v příštích měsících darovat například přes mezinárodní program Covax pro rozvojové státy. Ve druhé polovině roku pak Česko přenechá milion dávek očkovací látky společností Pfizer a BioNTech Slovensku.

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš ujišťuje, že vakcín je dostatek. A to přesto, že v červenci Česko dostalo oproti odhadům o půl milionu dávek méně. Oproti jaru ale výrazně klesl zájem o očkování, teď lékaři očkují ve všední dny něco málo přes 20 tisíc nových zájemců. Stát má dohromady objednáno 23,9 milionu dávek za 8,5 miliardy korun.