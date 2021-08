Vakcíny proti covidu od Johnson & Johnson příští týden nedorazí. Společnost má problémy s výrobou

Očkovat s látkou Janssen mají hlavně vakcinační místa bez předchozí registrace, protože stát tento týden pozastavil objednávky od praktických lékařů.

Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky má Česko v rezervě skoro 70 tisíc jednodávkových vakcín firmy Johnson & Johnson.

Právě přišla zpráva ze společnosti Johnson & Johnson, že příští týden nedorazí vakcíny Janssen. Důvodem jsou problémy s výrobou vakcíny. Koncem srpna by dodávky už měly být podle plánu. Ostatních očkovacích látek je dostatek. @ZdravkoOnline tuto situaci aktivně řeší. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) August 5, 2021

Krajské objednávky vakcín vytvořené do středy by podle Vojtěcha měly být vyřízeny bez problémů. Ministr zdravotnictví zároveň uvedl, že by mělo být i dost vakcín pro očkovací místa bez registrace.

Ostatních vakcín je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha dostatek.